M. Kamel Rezig, ministre du Commerce : «Les produits alimentaires sont disponibles»

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, hier, que les marchés sont approvisionnés en quantités suffisantes jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine et souligné que cette abondance a été prévue dans le cadre de la préparation du ramadhan.

M. Kamel Rezig a tenu à rassurer les citoyens, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale. Il a déclaré que les marchandises et denrées alimentaires sont disponibles en stock suffisant pour plusieurs mois. «Nous savons tous que des rumeurs ont semé la peur et la panique parmi les citoyens, chose qui a poussé ces derniers à changer leurs habitudes en matière d’approvisionnement et d'achat des produits de premières nécessité.

Cette situation a été malheureusement mise à profit par certains spéculateurs, des suceurs de sang».

Il a dénoncé les pratiques de certains commerçants. «Nous comptons instaurer une relation basée sur la complémentarité avec les commerçants et non pas de contradiction», a-t-il affirmé, ajoutant que «celui qui veut voir la rigueur de l’Etat, aura sans doute ce qu’il veut».

Le ministre a révélé que tout commerçant malhonnête et contre lequel est prouvé ces pratiques risque la radiation à vie du registre du commerce. «Il ne pourra plus exercer une activité commerciale», a-t-il assuré avant d’appeler les citoyens à faire la distinction entre les prix subventionnés et les prix libres. «Les prix subventionnés, a-t-il enchaîné, connaissaient une anarchie totale. Ce n’est que dernièrement que notre département a entamé une opération d’organisation du marché qui commence à donner ses fruits. Quant aux prix libres, ceux-ci sont soumis à la loi de l’offre et la demande».

Rezig a indiqué que le ministère ambitionne de moraliser l’activité commerciale et a exhorté les consommateurs et les commerçants à adhérer à la démarche. «Nous ne voulons pas entrer dans des conflits avec les commerçants mais notre objectif est de réorganiser la situation du marché de manière progressive», a-t-il soutenu, soulignant qu’au moment «où nous sommes censés être solidaires pour surpasser cette épreuve, les commerçants ont cherché à s'enrichir au détriment du citoyen». «Le ministère ne tolèrera pas ces actes émanant de ces personnes, qu'ils soient grossistes ou détaillants», a-t-il mis en garde en notant que ses services œuvrent dans ce sens, en coordination avec tous les secteurs ainsi que la sûreté nationale.

En ce qui concerne ses activités sur le terrain et au niveau des marchés, M. Rezig a déclaré que l'État disposait de tous les moyens matériels et réglementaire pour contrôler le marché, en particulier dans des circonstances particulières, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi sur la concurrence qui permet à l'État d'intervenir et de fixer les prix si nécessaire.

Salima Ettouahria