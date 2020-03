Les médias à l’heure du covid-19 à chacun sa méthode

La plupart des activités politiques, rencontres et autres manifestations culturelles et sportives ont été momentanément suspendues. Comment les rédactions s’adaptent pour alimenter le contenu des journaux et continuer à informer le citoyen ?

Au quotidien El Hiwar, qui s’est tourné depuis quelque temps vers le web en adoptant une «stratégie numérique», pour pallier à l’érosion de son lectorat de la version papier, la méthode de travail n’a pas changé.

Y. A. journaliste web, explique que «rien n’a changé au sein de la rédaction par rapport aux couvertures». Néanmoins, ajoute-t-il «l’évolution de la situation et la propagation de virus Corona nous a obligés de reléguer les autres sujets au second plan, on travaille actuellement beaucoup plus avec les services des ministères de la Santé, de Commerce, et des Transports, pour apprécier de près les mesures prises et participer ainsi à éclairer l’opinion publique».

Le journaliste affirme que «les services des départements ministériels, collaborent avec les journalistes pour aider à dissiper toute confusion, et clarifier les moindres détails».

Ce n’est pas le cas du journal Le Jeune indépendant qui a décidé de limiter les déplacements de ses journalistes et travailler «à distance et en coordination via un open space», explique Aziza Mehdid, journaliste. Confinée à la maison depuis le début de la semaine, la journaliste explique qu’elle suit l’actualité et le développement de la situation «à travers le web, les sites web spécialisés, ainsi que sur les chaînes d’infos en continu». Pour ce qui est de recoupement, de vérification, et d’analyse, Aziza Mehdid, affirme qu’elle contacte «les spécialistes et autres analystes».

S’agissant de l’organisation, de la coordination, la rédaction de ce journal, a décidé, selon la journaliste de procéder au traitement de l’actualité «en mobilisant le potentiel technologique d’internet à travers l’envoie des fichiers et autres contenus via le web, pour laisser aux équipes techniques le soin de procéder à la photocomposition en fin de journée».

NourredineArab, rédacteur en chef du site web Metidja News à Blida, affirme, quant à lui, que depuis la déclaration du premier cas dans cette wilaya, il n’a cessé de se déplacer, de contacter les citoyens «sans changer la méthode travail qui consiste à recueillir l’info auprès de sources officiels». Conscient de l’importance de procéder à la vérification des infos, «notamment dans un environnement médiatiquement saturé à cause de propagation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux», le journaliste explique que les infos publiées sur le site web nécessitent une actualisation et une synchronisation en continue. Ce qui l’oblige, dit-il, «à rester vigilant et à l’écoute des citoyens», qu’il qualifie de première source d’infos, «sans tomber bien sûr dans l’exagération et l’amplification».

Mustapha Amrane, du quotidien El Mawed Yawmi, signale que la direction de son journal «a pris, par précaution, la décision de suspendre provisoirement toutes les couvertures qui impliquent des déplacements en dehors de la wilaya d’Alger».

«Le recours aux communiqués, les dépêches d’agences de presse, et les déclarations officiels s’est imposé» pour pallier à ce qu’il qualifie de «pénurie d’informations». Amrane indique que ces collègues ont décidé, en coordination avec la direction de l’organe, de «réduire la présence dans le lieu de travail et de coordonner les activités via internet». Aujourd’hui, «le journalisme de desk relègue le journalisme de terrain au second plan», relève-t-il. Youcef Ben Mohamed, journaliste à la radio locale de Jijel, explique que «l’actualité du Coronavirus oblige les journalistes radio à réfléchir à des thématiques liées au sujet». «Les journalistes de la radio Jijel sont déployés sur le terrain et les contenus concernent notamment la flambée des prix fruits et légumes, le rush des citoyens pour l’achat des denrées alimentaires, le respect des mesures prises par les autorités concernant la suspension des activités et rassemblements, ainsi que des sondages d’opinion pour mesurer le niveau de prise de conscience des citoyens».

Ali Korichi, journaliste à la chaîne télé Djazairia One, indique qu’ «hormis les techniciens, le nombre des journalistes a été réduit au siège de la chaîne, tout en assurant le service minimum, à travers des reportages et émissions de sensibilisation».

Tahar Kaïdi