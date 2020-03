Produits d'assainissement et de désinfection : Des entreprises publiques et privées doublent leur production

Plusieurs entreprises ont entamé les mesures administratives pour l'obtention de permis leur permettant de doubler la production, introduire de nouveaux produits dans leurs gammes, et demander des quotas supplémentaires pour les intrants nécessaires à la production.

le directeur général par intérim à la direction générale de la gestion du secteur public marchand au ministère de l’Industrie et des Mines, Hocine Bendif a expliqué que le secteur public spécialisé dans ce type de productioncomprend l'Entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (ENAD), via sa filiale Shymeca-Algérie, le groupe d'industrie pharmaceutique Saïdal ainsi que l’Entreprise de fabrication des produits parapharmaceutiques et d’hygiène corporelle (Socothyd).Ces entreprises sont actuellement mobilisées pour augmenter et diversifier leur production, a-t-il ajouté.

L'ENAD propose une large gamme de produits d'hygiène corporelle et de lessive en poudre outre le décapant pour sol. Sa filiale Shymeca produit, quant à elle, le gel hydro-alcoolique désinfectant pour les mains, le nettoyant pour surfaces, le savon liquide et l’eau de javel. La capacité de production est de 1.000 unités/jour pour le gel désinfectant et le savon liquide, 4.000 litres/jour pour les nettoyants de surfaces ainsi que 12.000 doses d'eau de javel à 32° et 4.500 unités d'eau de javel à 12°, a-t-il fait savoir. Cette unité devrait augmenter ses capacités à 3.000 unités/jour de gel désinfectant et de savon liquide, 20.000 litres de nettoyant pour le sol et 10.000 bouteilles d’eau de javel, a précisé M. Bendif. Shymeca compte commercialiser un nouveau produit, une solution stérilisante et désinfectante dédiée aux grandes entreprises. De son côté, SAIDAL s'emploie au parachèvement des procédures liées à la production du gel désinfectant pour couvrir les besoins du marché. Le produit sera disponible à la mi-avril, a-t-il ajouté. Outre les antalgiques (paracétamol) et la vitamine C, Saidal prévoit la production de 500 litres d'alcool par jour pour l'approvisionnement des structures de santé.

Pour sa part, Socothyd a adopté une nouvelle stratégie de production en s'orientant vers la production des bavettes en collaboration avec un autre opérateur et la commercialisation des gants produits par une société algérienne privée.

Socothyd est présente avec une gamme de produits variés, à savoir le coton, les bandes plâtrées et élastiques, compresses oculaires, rouleaux salivaires, coton dermatologique, coton à gaze stérile, bande à gaze, les compresses stériles, les compresse à gaze et le coton hydrophile non stérile.

Pour ce qui est de la flambée des prix au niveau des pharmacies et des points de vente, M. Bendif impute cette situation à la forte demande et la surconsommation.

Selon lui, des enquêtes ont été lancées en vue de déterminer les causes à l'origine de la spéculation sur ces produits, affirmant qu'une réunion d'urgence est prévue cette semaine pour examiner cette question. Pour sa part, le secrétaire général de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Mahfoud Megateli a fait état de plusieurs centaines d'entreprises nationales privées spécialisées dans la fabrication des produits de désinfection, de stérilisation et d'hygiène corporelle et des surfaces qui n'ont pas été recensées à ce jour.

Changement d'activité pour répondre à la demande

M. Megateli plaide pour l'élaboration d'un fichier national de ces entreprises, ajoutant que plusieurs entreprises offrent actuellement le produit à titre gracieux au profit des établissements et des centres sanitaires, à l'instar des bavettes, des tabliers stérilisés à usage unique et autres. Un travail de coordination est mené au niveau de la CGEA pour assurer, à titre gracieux par les entreprises sous sa houlette, la distribution de certains produits stérilisés, des bavettes et des gants, a-t-il fait savoir.

Evoquant le déficit de production, le même responsable a fait savoir que ce problème n'est pas dû au recul d'importation des matières essentielles, mais porte essentiellement sur la lenteur des procédures de financement par les banques. Le SG de la CGEA a affirmé que l'Algérie avait réussi à réaliser l'autosuffisance dans ce domaine grâce aux entreprises publiques et privées. La conjoncture et le pic de la demande ont contraint les entreprises à s'adapter rapidement à la forte demande à travers des mesures urgentes dont les résultats seront connus lors des prochains jours, a-t-il soutenu. Selon Megateli, les adhérents à la CGEA ont convenu de changer l'activité de certaines entreprises activant dans la production des produits de beauté à la production des stérilisants, des détergents et des savons à même de répondre à la demande croissante. Parmi les conseils donnés par les deux responsables aux citoyens, figure notamment le porte des bavettes dans les lieux de rassemblements, tout en rappelant aue le gel hydro-alcoolique ne peut pas à lui seul éliminer le virus, le meilleur moyen de l'éliminer reste le lavage avec l'eau et le savon.