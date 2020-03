Virée à Alger : La capitale en quasi-confinement

Reportage réalisé par Neila Benrahal

Des rues presque désertes, mais des files de gens se trouvaient devant les boulangeries, points de vente de lait et supérettes. La ville est quasi déserte. Des voitures circulent et certains passants, moins nombreux, portaient des bavettes et des gants.

Station du 1er Mai. Les bus de l’Etusa assurent la ligne 1er Mai vers Ben Aknoun et Chevalley. «Les citoyens continuent à se déplacer. Pour preuve, toutes les places sont occupées», explique un receveur du bus d’Ain Naâdja. Le chauffeur du bus de Birkhadem dit n’avoir pas constaté de changement. Il y a peu de monde comme tous les samedis, a-t-il constaté. Les voyageurs équipés, pour nombre d’entre-eux, de masques de protection ont boudé les sièges vides et préféré rester debout. A Alger-Centre, les rues ne sont pas désertes, des magasins sont ouverts à la rue Hassiba Ben Bouali, mais les clients sont moins nombreux.

A la rue Mohamed-Belouizad, une file s’étire depuis les premières heures de la matinée devant le point de vente de semoule et de farine Agrovid en quête de prix accessibles. En effet, la peur du Coronavirus a déclenché une razzia en règle. Si les prix de la farine ont grimpé de plus de 20 DA, aucune trace de semoule dans les superettes.

Le lait et le footing avant tout

Les terrasses des cafés de la Grande Poste, de la rue Ben M’Hidi et de Didouche Mourad sont vides. Les Algérois sont toutefois sortis nombreux pour faire des réserves de provisions, a-t-on constaté aux marchés Ali Mellah (1er Mai) et Réda Houhou (ex-Meissonnier). Hayat, fonctionnaire de la poste, déplore que les légumes restent assez chers, notamment la pomme de terre cédée à 90 DA alors j’ai décidé d’acheter des pâtes», a-t-elle dit. Malgré les assurances du gérant d’une supérette à Didouche Mourad, les étals ont été pris d’assaut. «La supérette sera ouverte demain mais les citoyens sont inquiets et ont peur d’un couvre-feu». Les rayons se vident et les clients font la queue à l'entrée des magasins ouverts. A Birkhadem, le point de vente de l’Onalait est pris d’assaut. Un père de famille qui avait acheté 10 sachets après deux heures de chaîne justifie cette quantité. «Cela m’évitera de me déplacer tous les jours jusqu’à la laiterie». Une femme qui a mobilisé sa fille et sa belle-fille dans la file s’est plainte de la non-disponibilité du lait en sachet dans les commerces : «On ne sait pas de quoi demain sera fait. On nous demande de rester chez nous mais le lait n’est pas disponible». L’agent de sécurité a vainement tenté de rassurer les consommateurs sur place. « L’usine sera ouverte tous les jours, durant toute la journée. Le lait en sachet est disponible, il n’y a pas de pénurie de poudre», a-t-il lancé. Un jeune a relevé le manque de prévention contre le Coronavirus. «Regardez, ils sont collés l’un à l’autre, par crainte de perdre la place», a-t-il regretté.

Dans d’autres quartiers de la capitale, les longues files d’attente devant les boulangeries ont failli tourner à l’émeute. Le vendeur explique que la forte demande est à l’origine de cette situation. «Ce matin, les clients ont afflué et acheté beaucoup de pain pour le stocker. Chacun prend 10 baguettes, voire plus, pour recourir à la congélation», a-t-il déploré. Contrairement à Alger-Centre, des cafés et des restaurants sont ouverts à Birkhadem et Bir Mourad Raïs. Des citoyens se sont rabattus sur des pizzerias et des rôtisseries. «La fermeture prendra effet dimanche», lance un restaurateur. Un jeune évoque une veille de ramadhan.

D’un autre côté, tous les jardins publics et les forêts de détente sont fermés, à l’instar des Sablettes, du jardin Sofia et de la forêt de Bouchaoui envahis par les familles, durant les week-ends. Les accès à la forêt sont fermés, mais des sportifs font quand même leur footing aux alentours. Un père de famille avec ses trois enfants en bas âge assure qu’il ne risque rien. «On évite les lieux de rassemblement. Ici, il y a la verdure, ça permettra aux enfants de prendre une bouffée d’oxygène».

La capitale semblait propre et calme. L’odeur de l’eau de javel se sentait partout. «Ça fait plaisir», se réjouit une femme en voyant des agents de la voirie désinfecter les trottoirs, escaliers, rampes, bancs, abribus et même les troncs d'arbres au Sacré Cœur, à Alger-Centre et à Bab El Oued. Dans les quartiers populaires, les habitants ont procédé au nettoiement de leurs immeubles et des trottoirs avec leurs propres moyens. Les éléments des forces de l’ordre fortement déployés, s’affichaient presque tous avec des bavettes sur la bouche. Les marchés informels sont également éradiqués, notamment celui de la Place des Martyrs.

N. B.