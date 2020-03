Dans la LUCARNE : Un chamboulement qui secoue le monde

Tous les championnats du monde sont concernés eu égard à la pandémie qui sévit actuellement et qui fait toute autre chose au second plan. Ce coronavirus a des conséquences multiples aussi bien économique, politique, culturelle, sociale que sportive. Une manifestation qui, le moins que l’on puisse dire, est multidimensionnelle et surtout multiforme.

Pour le football, qui nous concerne en premier lieu, on peut dire que le report des compétitions européennes et nationales ont jeté comme un sentiment de froid rendant toutes les choses assez tristes, presque sans relief. Les sportifs ne savent plus comment faire devant l’inattendu, l’imprévu qui s’impose à tous. Mais il est vrai que les amateurs de ballon rond ont fini par s’adapter à cette situation pour le moins exceptionnelle dans les annales du football et de l’histoire des nations avec ce virus dont la multiplication exponentielle effraie et inquiète du fait qu’on ne qu’être prudent et surtout beaucoup d’hygiène.

Ceci dit, le football est d’une certaine façon berné et les stades sont envahis par un silence de cimetière. Après le report des matches et le huis clos, voilà qu’on s’attaque à un troisième volet relatif aux entraînements du fait que la reprise aura bien lieu un jour ou l’autre. Face au danger qui est évident et réel, les clubs ne savent plus sur quel pied danser. Toutefois, en Europe tous les clubs ont carrément arrêté les entrainements cillectifs pour préserver leurs joueurs et autre encadrement.

Chez nous, les clubs sont apparemment désarçonnés quant à la poursuite de leur préparation pour un éventuel retour de la compétition à huit journées du bouquet final. Comme le MJS a interdit toutes les activités sportives dans les enceintes sportives, il devient alors problématique pour les responsables des clubs de trouver un moyen pour se préparer. Il est clair que chaque joueur a son idée sur la façon de se maintenir en forme, même si on ne peut remplacer les entraînements collectifs. La DTN est sortie de son mutisme et a suggéré aux clubs d’établir des programmes de préparation individuelle pour éviter les regroupements comme vient de l’annoncer le Président de la République, M. Tebboune.

C’est une solution pour que nos clubs ne restent pas inactifs et qu’à la reprise, que tout le monde souhaite, ils soient prêt et en forme.

Hamid Gharbi