Coupe et championnat à blanc : La FAF et la LFP dans l’expectative

A part se plier aux recommandations du MJS, les deux instances en question n’ont visiblement aucun plan de rechange, en fonction des différents scénarios possibles, pour sauver le championnat et la coupe d’Algérie de l’actuelle saison.

Pour le président de la Ligue de Football Professionnel, il est inconcevable d’envisager une saison blanche, à l’heure actuelle. «On n’en est pas là, encore. Pour le moment, c’est tout à fait illogique de parler d’une saison blanche dans la mesure où personne ne peut prévoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Tout dépendra de l’évolution de la situation. Pour le moment, on s’en tient à la mesure prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui prévoit l’annulation de toutes les compétitions jusqu’au 05 avril prochain», a déclaré Abdelkrim Medouar aux médias, avant de poursuivre, en incitant les dirigeants de clubs à plus de retenue et mettre de coté les intérêts particuliers : «Je regrette la polémique provoquée par certains responsables de clubs par rapport à la situation actuelle. Ceux qui jouent le titre souhaitent la poursuite du championnat, alors que ceux qui sont menacés par la relégation préfèrent une saison

blanche ! La LFP n’est pas en mesure de dire aujourd’hui s'il y aura annulation ou non du championnat». Il met ainsi un terme à la polémique, sans pour autant donner plus de détails sur ce qui risque d’arriver en cas de prolongation de cette trêve de santé publique imposée. En effet, la seule mesure prise jusque là est à l’initiative de la Fédération algérienne de football.

La Direction Nationale Technique de la FAF a proposé une série d’exercices individuels à l’intention des footballeurs pour le maintien de la forme. Un programme d’entraînement individuel, tiré d’un manuel, tout fait inadapté à la réalité du terrain, selon la plupart des techniciens. Pour sa part, le président de la LFP insiste sur le fait que la décision dépendra surtout de l’évolution de la situation, indiquant tout de même que certaines mesures seraient à l’étude. «Rien n'a été décidé dans le cas où la reprise ne se ferait pas à partir du 5 avril prochain.

Nous sommes en train de travailler selon la situation actuelle. Si le championnat va reprendre à partir de la date fixée par le MJS, la fin de la compétition pourrait être décalée jusqu’en juin prochain».

Même son de cloche du coté du président de la fédération, qui préfère occulter l’idée d’une saison blanche, sans donner plus de détails sur les éventuelles décisions à prendre. «Aujourd’hui, je préfère que l'on pense que le championnat sera repris avec des conditions spécifiques à cette situation que nous vivons. Je laisse la porte ouverte et nous nous adapterons pour prendre des décisions extrêmes», a déclaré Zetchi dans une déclaration à la radio nationale, en enchainant : «Il est très prématuré de parler d’une saison à blanc.

Il faut savoir que beaucoup de choses sont engagées sur le plan économique avec des pertes, en cas d’arrêt définitif du championnat. Nous allons essayer autant que possible de sauver les championnats et l’édition de Coupe d’Algérie et nous nous adapterons en fonction des événements et de la réalité du terrain».

Redha M