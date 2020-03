Grand angle : Les fossoyeurs

Ainsi au moment où les experts appellent à s’en tenir aux règles élémentaires d’hygiène, trois milliards d’individus, selon des estimations des Nations unies, n’ont même pas les armes les plus basiques contre le Coronavirus, l’eau courante et le savon, s’alarment des experts, qui craignent la perte de «millions» de vies. Face au jeu sordide des puissants, qui se lancent dans une surenchère financière pour débaucher les meilleurs chercheurs capables de mettre au jour un éventuel vaccin pour en faire une source de profits, la moitié de la population attend désarmée sa lente agonie anticipant même leur dernière demeure comme à San Salvador, ou la crainte d’être débordé est telle que, pour pallier à tout débordement, des fossoyeurs ont creusé 118 tombes prêtes à l’emploi. Image triste qui met à nu les inégalités tant décriées entre le Nord et le Sud et surtout revivifie en particulier l’utopie onusienne qui vise à réguler les conflits internationaux et assurer le minimum vital aux peuples du monde.

Aujourd’hui, 30% de la population mondiale n’a toujours pas accès à l’eau potable à domicile. L’exploitation des eaux souterraines, la récupération de l’eau de pluie, la construction de réseaux d’eau publics sont autant de projets sur lesquels la communauté internationale s’est engagée, par euphorisme, sans pour autant réussir à pallier définitivement à cette carence. Donner accès à l’eau potable dans le monde s’il est un objectif essentiel pour les populations les plus démunies, il ne semble pas être une priorité pour les argentiers de ce monde. Selon l’OMS, 844 millions de personnes dans le monde n’ont pas de service élémentaire d’accès à de l’eau potable. La qualité de l’eau représente alors un élément important de l’engagement des humanitaires et de Première Urgence Internationale. Avoir accès à l’or bleu et à un liquide propre à la consommation, sont deux critères essentiels pour venir en aide aux populations les plus vulnérables à même de leur offrir la chance de se protéger de manière rudimentaire certes aux épidémies et autres facteurs de contagions. Alors que la pandémie menace des régions entières de ce monde, une personne sur trois, privée de cette ressource, n’a aucune chance de survivre. Un désastre… à ne surtout pas faire endosser au virus tueur.

M. T.