Solidarité : Les actions se multiplient

C'est le cas des membres du Forum des chefs d’entreprise activant principalement dans les domaines de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques ainsi que ceux fabriquant des dispositifs médicaux, des équipements et consommables pour les services de santé.

Nadjim Hektiten, chargé de communication du FCE, affirme que ces entreprises «s’engagent à maintenir l’approvisionnement du marché en déployant pleinement leurs capacités de production et de distribution de biens et services nécessaires à la population et aux services de l’Etat». Les entreprises membres du Forum «mettent à la disposition du secteur les moyens logistiques et les infrastructures dont il peuvent avoir besoin».

M. Hektiten explique que plusieurs entreprises ont mis à la disposition des autorités et des citoyens les moyens humains et matériels nécessaires, à l’image du groupe Palma, basé à Constantine. Il s’agit du renforcement des capacités de production de son usine de lait et de produits dérivés. Elle met en place un dispositif de transport au profit du personnel de la santé, ainsi que les fonctionnaires non concernés par les mesures de confinement.

Les responsables de la chaîne AZ Hôtels ont mis à la disposition des autorités sanitaires deux grands hôtels à Mostaganem et Alger. De son côté, Cevital a annoncé, par la voix de son PDG Issad Rebrab, «sa disponibilité à apporter sa contribution dans la lutte contre la crise provoquée par la propagation du Covid-19».

Un communiqué a indiqué qu’en plus des stocks réservés en cas de fortes demandes, l'usine de Bejaïa continue à fonctionner à pleine capacité, sans compter les volumes produits par les trois autres opérateurs qui permettent de couvrir 100% des besoins du marché.

La Confédération générale des entreprises algériennes a annoncé son engagement à soutenir toutes les actions visant à coordonner les efforts des autorités publiques, en vue d’assurer les citoyens qui rencontreraient des problèmes à couvrir les besoins de première nécessité, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires et produits pharmaceutiques.

La communauté sportive n’a pas manqué à l’appel. L’équipe de football du Chabab Riadhi de Belouizdad a décidé de faire don de 25% des salaires de tous les employés (joueurs, staff technique, staff médical, dirigeants…).

Plusieurs joueurs du CR Belouizdad ont posté des vidéos dans lesquelles les footballeurs Keddad, Djerrar et Aiboud conseillent d'adopter des gestes simples pour éviter la contamination au coronavirus, notamment le lavage des mains, alors que d’autres recommandent aux citoyens de respecter les consignes de confinement.