Coronavirus :Trois nouveaux décès enregistrés en Algérie ce Vendredi

Un nouveau décès dû au coronavirus a été enregistré , dans la wilaya de Khenchla, à l’est du pays, a indiqué la direction de la santé de la wilaya, dans un communiqué. Il s’agit d’un homme âgé de 85 ans, originaire de Chechar , décédé jeudi dernier, qui souffriat d’une maladie pulmonaire, avant de découvrir qu’il était infecté par le nouveau Coronavirus après les résultats des tests effectués au niveau de l’Institut Pasteur.

En outre, les prélèvements ont confirmé , que la femme décédée Jeudi ,à Tizi-Ouzou, est morte à cause du Coronavirus , a indiqué la DSP de wilaya ,sur sa page officielle . Il s’agit d’une femme âgée de 77 ans, "La défunte a consulté le 18 mars 2020 au niveau du point de garde d'Aghribs (EPSP Azeffoun) puis évacuée vers l'EPH d'Azeffoun pour acidocétose diabétique. Après examen clinique, analyses et clichés radiologiques, les médecins retrouvent une pneumopathie bilatérale sur quoi, la décision a été prise de l'hospitalisée avec isolement et prélèvement. Elle décède le 19/03/2020 à 04 H du matin. Le résultat du prélèvement revient le 20 mars, comme POSITIF" , a précisé la DSP ..

Dans le même sillage, la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’El Oued a annoncé le décès d’un 2e cas infecté par le COVID 19. Il s’agit de la sœur de la première victime décédée lundi passé dans la commune d’El Moqren.

Neila Benrahal / Rédaction Web