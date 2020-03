Fruits et légumes : Les prix reculent sensiblement

Une virée effectuée dans certains points de vente nous a permis de constater une faible présence de citoyens sur les lieux, sans doute par peur d’être contaminé.

Les prix des fruits et légumes affichés au niveau des marchés Ferhat-Boussad à Alger centre, de Cheraga et de Ain Benian, ont enregistré une légère baisse par rapport aux derniers jours. Cette baisse diffère cependant d’un marché à un autre. De ce fait, il a été constaté une réduction appréciable du prix de la pomme de terre. Vendue la veille à plus de 120 DA/kg, elle a été cédée jeudi à 70 DA, voire 60 DA chez certains marchands.

La carotte est passée de 110 dinars à 90 DA/kg, la tomate a été vendue à 100 DA, alors que le prix de la courgette oscille entre 110 et 90 DA.

Les navets ont vu leur prix baisser de 140 DA à 110 DA et l'oignon est passé de 100 DA à moins de 70 DA/kg. Les petits pois ont été vendus à 140 DA/kg.

Quant aux fruits, le prix de la banane a été fixée à 220 DA, l’orange varie entre 120 DA et 150 DA, selon la qualité, et les pommes ont été vendues entre 220 et 350 DA/kg.

Interrogés sur la hausse des prix des fruits et légumes enregistrée les derniers jours, la plupart des commerçants incriminent les grossistes. «Les prix des fruits et légumes au niveau des marchés ont été très élevés», déplore Hamid qui possède un étal au niveau du marché de Cheraga, ajoutant que certains commerçants préfèrent baisser rideau durant cette période au lieu de vendre les produits à des prix exorbitants. «Nous ne profitons pas de la détresse des gens. Nous sommes censés nous entraider dans une telle situation, non pas augmenter les prix», lance le commerçant. Contacté par nos soins, le vice-président de la commission nationale des mandataires des fruits et légumes a indiqué que les prix affichés hier au niveau du marché de gros des Eucalyptus ont connu une baisse sensible par rapport à mercredi passé. Amar Gharbi cite, à titre d’exemple, la pomme de terre dont le prix varie entre 25 et 35 DA/kg. Le prix de la salade s’élève à 50 DA/kg, la tomate entre 60 et 70 DA, les fèves coûtent 60 DA/kg, le piment entre 110 et 120 DA/kg et l’oignon a été cédé pour 50 DA/kg. Les choux rouges et verts et le chou-fleurs ont été vendus, toujours au marché de gros, à 35 DA/kg.

Pour notre interlocuteur, la hausse des prix a été à l’origine d’un déséquilibre entre l’offre et la demande. Mais quelle que soit la raison de cette hausse, elle ne devrait pas avoir lieu. C’est l’avis du président de l’Association nationale des commerçants et artisans.

L’ANCA prévoit une stabilisation des prix à partir de cette semaine

Hadj Tahar Boulenouar a indiqué à El Moudjahid que certains commerçants avides de gain rapide ont augmenté les prix des produits de large consommation, précisant que les prix ont dépassé tout entendement. «Le prix de la tomate a grimpé de 100 à 160 DA/kg, la pomme de terre de 60 à 120 DA/kg, le prix de la carotte a été fixé à 140 DA/kg alors qu’elle se vendait à 80 DA», a-t-il regretté, qualifiant la hausse des prix pratiqués par certains commerçants d’insensée. Evoquant le motif de la forte demande en produits alimentaires qui a caractérisé plusieurs wilayas du fait de la propagation du Covid-19, le président de l’ANCA a indiqué que cette situation a favorisé la spéculation.

«Depuis le début de l’épidémie de coronavirus dans le pays, la demande sur les produits de large consommation, notamment les légumes, a nettement augmenté», a-t-il expliqué.

Selon lui, le marché obéit à la règle de l’offre et de la demande et le déséquilibre demeure à l’origine de cette situation.

Il a assuré que les prix des fruits et légumes vont baisser à une moyenne de 20 à 30 dinars le kilo pour chaque produit et prévoit une autre baisse après le week-end de 10 à 15 dinars.

«Les prix vont se stabiliser à partir de dimanche prochain», a soutenu Boulenouar.

Kamélia Hadjib