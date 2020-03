Le Pr Kamel Chekkat de l’association des oulémas à propos de la fermeture des mosquées

Premier vendredi sans prière dans les mosquées, pour la première fois, la mosquée Ibn Badis à Alger-centre est déserte, d’habitude bondée de fidèles même au niveau de l’esplanade et des escaliers du métro situé à proximité. Même décor à la mosquée Errahma à la rue KhelifaBoukhalfa qui constituait un point de départ du hirak.

Les autorités ont en effet, décidé de fermer toutes les mosquées ,les lieux de culte et les écoles coraniques pour parer à la propagation du coronavirus. Dans son discours à la nation, le président de la République a décidé de la suspension de la prière du vendredi et des prières collectives ainsi que la fermeture des mosquées avec maintien de l’appel à la prière à la demande de la Commission de la Fatwa et avec l’aval des éminents Cheikhs et Oulémas. Cette mesure a été contestée par certains citoyens qui ont accompli, la semaine passée, la prière d’El Asr à l’extérieur des mosquées fermées, en signe de rejet de la décision. Selon eux, la présence de l'épidémie n’exige pas la fermeture des mosquées. «L’épidémie et la peste étaient courantes à l'époque du Prophète Mohamed, mais il n'a pas autorisé la fermeture des mosquées ni la suspension de la prière», ont-ils argué sur les réseaux sociaux. La fermeture est licite et respecte la charia et la loi islamique, selon des spécialistes religieux.

Le professeur Kamel Chekkat, membre de l’Association des Oulémas Algériens et membre fondateur de la ligue des Oulémas au Sahel a assuré que «la fermeture des mosquées trouve ses fondements dans les textes fondateurs de la Charia (loi islamique), de la tradition du prophète (QSSSL) et des règles et finalités (maqassid) de la Charia. Dans une déclaration à El Moudjahid, le spécialiste a mis en avant l’importance majeure de la préservation de la vie humaine, notamment dans le Coran et le Hadith. «La prière collective est une finalité surérogatoire, alors que la préservation de la vie humaine est une finalité impérative» précisant qu’après une étude approfondie du Coran et de la Tradition du prophète, les grands savants de cette nation ont conclu que la révélation divine vise, comme objectifs suprêmes, à préserver cinq éléments vitaux pour tout être humain :

1- Sa foi : ce qui se traduit de nos jours par la liberté de culte.

2- Sa vie : c'est-à-dire son intégrité physique.

3- Sa raison : ne serait-ce qu'en lui accordant le droit à l'instruction.

4- Ses biens matériels : la propriété est sacrée dans la loi musulmane.

5- Sa dignité : comme le stipule le Coran, Dieu a honoré les fils d'Adam et toute action pouvant porter atteinte à la dignité humaine irait à l'encontre de la volonté de Dieu.

Ces éléments constituent la base de ce à quoi aspire tout être humain», a-t-il insisté. Le Prophète a déconseillé de se rendre dans les pays atteints de la peste ou de les quitter et a conseillé d’éviter le contact avec les personnes atteintes a-t-il répondu aux parties qui ont contesté la décision de fermeture des mosquées. Selon lui, certains ont rejeté cette mesure juste «pour s’opposer» et d’autres parce qu’ils n’ont pas été associés à la commission de la Fetwa. Kamel Chekkat s’est référé à l’histoire de Omar Ibn El Khettab. En effet, d’après l’Imam El Boukhari, Omar Ibn El-Khettab, se rendit au Châm (la Syrie actuelle). Arrivé à Sargh, il rencontra les gouverneurs des villes du Châm, Abou Ubaydaibn Al-Jarrah et ses compagnons qui l'informèrent qu'une épidémie de peste sévissait. Omar demanda de faire venir les premiers exilés (Muhâjirîn).

Une fois autour de lui, il les informa de l'épidémie et leur demanda conseil mais ils eurent des avis divergents. Certains dirent : «Tu es sorti avec un objectif combattre l'ennemi que tu te dois d'atteindre». D'autres dirent : «Nous ne pensons pas qu'il faille exposer à ce fléau le reste des compagnons du Prophète (QSSSL)», Omar leur demanda de se retirer puis fit chercher les Ansâr qu'il consulta également, mais ces derniers montrèrent le même désaccord. Il les invita également à se retirer puis fit venir les notables de Qouraych qui dirent : «Le mieux, selon nous, est de rebrousser chemin et de ne pas exposer les gens à cette épidémie.» Alors, Omar déclara : «J'ai l'intention de faire marche arrière et je veux que vous en fassiez de même». Abou Ubayda ibn al-Jarrâhdit : Veux-tu fuir ce qu'Allah nous a destiné? Vint alors Abdur-Rahmân ibn Awfquidit «J'ai entendu le Prophète dire : «Si vous apprenez qu'une épidémie ravage une région, ne vous y rendez pas et si vous vous trouvez dans une région frappée par une épidémie, ne la quittez pas. «Omar loua Allah puis reprit le chemin du retour». Kamel Chekkata a évoqué l’obligation d’obéir aux gouverneurs dans le Coran. «Le Président est l’autorité suprême. Sa décision doit être respectée et appliquée.

Nous avons besoin en ce moment de l’unité de la nation de consensus et d’apaisement. Les morts sont en croissance. Nous devrons conjuguer nos efforts pour nous prémunir et prémunir notre pays». Le spécialiste a cependant regretté ce qu’il qualifie de campagne menée par certains pour la fermeture des mosquées : «Plusieurs voix se sont élevées en faveur de la fermeture des mosquées et l’interdiction des prières collectives, alors que des restaurants, des bars et des hôtels sont toujours ouverts. «Nous ne devons pas nous focaliser sur les mosquées», a-t-il ajouté.

Neila Benrahal