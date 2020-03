Ministère de la Santé : Communiquer «en toute transparence» les chiffres relatifs à la pandémie

Un nouveau décès du coronavirus (Covid-19) a été enregistré en Algérie, portant à neuf le nombre total de personnes mortes à cause de l'épidémie, a annoncé jeudi à Alger une responsable du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. «La personne décédée, âgée de 47 ans, habite la wilaya de Médéa», a précisé la sous-directrice des maladies prévalantes et de l'alerte sanitaire au ministère, Mme Samia Hamadi, lors d'une conférence de presse consacrée aux derniers développements de la pandémie de coronavirus dans le pays. Le nombre des cas confirmés du coronavirus en Algérie s'élève à 90 (49 hommes et 41 femmes) enregistrés dans 17 wilayas, dont les plus touchées sont Blida et Alger.

Tizi-Ouzou

Décès d’une septuagénaire à l’EPH d’Azeffoun

La wilaya de Tizi-Ouzou vient de déplorer la mort par contamination au coronavirus d’une patiente âgée hospitalisée dans un service spécialisé de l'EPH d'Azeffoun, a fait savoir hier la direction de la Santé dans un communiqué. La défunte a consulté le 18 mars dernier au niveau du point de garde d'Aghribs puis évacuée vers l'EPH d'Azeffoun pour acidocétose diabétique, a indiqué la même source, en précisant qu’après examen clinique, analyses et clichés radiologiques, les médecins décèlent une pneumopathie bilatérale, d’où la décision prise de l'hospitaliser avec isolement et prélèvement. La septuagénaire a rendu l’âme jeudi à 4h du matin et le résultat du prélèvement est positif, a expliqué la DSP. «Nous considérons officiellement que Tizi-Ouzou compte malheureusement un décès par Coronavirus», a écrit la DSP dans un communiqué dans lequel il est rappelé les mesures d'hygiène et de distanciation à respecter pour éviter la propagation de la pandémie.

Deux cas suspectés en isolement au niveau de l'EHS Sbihi-Tassadit sont déclarés négatifs, a informé Mme Danoune Hassina, directrice de l'EHS. La direction de la Santé rassure les habitants de Larbaâ N'Ath Iraten que l'émigré âgé de 83 ans du village Tamazirt (commune d'Irdjen), atteint du coronavirus, reçoit les soins nécessaires au niveau de l'EPH de la même ville et que son état de santé est stable.

Bel. Adrar

Sétif

Premier cas confirmé à Beni Oussine

Dans la wilaya de Sétif, le premier cas positif de coronavirus a été déclaré jeudi par la direction de la Santé, suite aux résultats des analyses de deux sujets suspects pris en charge depuis quelques jours au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Bougaâ. Concernant le premier cas confirmé positif, M. Dahan Abdelhakim, directeur de la santé et de la population, souligne qu’ «il s’agit d’un ressortissant âgé de 75 ans originaire de la commune de Beni Oussine (daïra de Bougaâ) et qui vit en France. Il est rentré sur un vol Paris-Alger le 14 mars et a été admis à l’hôpital le 17 mars.

Une enquête épidémiologique a été lancée. Le second cas déclaré négatif est celui d'une ressortissante de 72 ans qui a séjourné en France et qui est rentrée le 9 mars par un vol Paris-Sétif. D’importants moyens humains et matériels sont déployés pour la prévention avec une large contribution du mouvement associatif et des services de sécurité. Des émissions quotidiennes sont diffusées par la Radio Sétif en présence de spécialistes et représentants de la société civile. En outre, le wali a autorisé les minoteries à vendre au détail.

Saisie de 5.000 masques

Par ailleurs, la gendarmerie a saisi près de 5.000 masques de prévention hors d'usage depuis le 20 novembre 2010 ainsi que l’arrestation de 3 personnes âgées entre 35 et 40 ans et la saisie d’un véhicule, indique la cellule de communication du groupement territorial de la gendarmerie.

F. Zoghbi

Laghouat

Les résultats de deux cas suspects se sont révélés négatifs

Les résultats d'analyse de deux cas suspectés d'être atteints du Covid-19 se sont révélés négatifs, selon le compte-rendu d'analyse parvenu jeudi de l'Institut Pasteur, a-t-on appris du chef de service prévention de la direction de la Santé et de la Population (DSP) de Laghouat. Les deux cas, un septuagénaire revenu dernièrement de la Omra et sa fille (27 ans), ont présenté les symptômes d'une forte grippe, amenant les services de santé à les mettre en isolement avec suivi de l'évolution de leur situation jusqu'à leur sortie de l'hôpital, à la lumière des résultats négatifs de leurs analyses, a indiqué M. Lakhdar Sebaa. Un troisième suspect, un médecin généraliste exerçant à la polyclinique de Brida, a présenté lui aussi des symptômes de grippe aigüe à son retour d'un stage de formation dans une wilaya du Nord (Blida) où s'est propagé le Covid-19, et s'est aussitôt mis en confinement dans son domicile à Brida pour une durée de 14 jours, en attendant les résultats de ses analyses transmises à l'Institut Pasteur, a-t-il ajouté. Le DSP de Laghouat, Imadeddine Mouad, a indiqué à l'APS, de son côté, que les établissements hospitaliers de la wilaya sont préparés pour accueillir tout cas suspect d'atteinte du coronavirus, que ce soit au plan de l'encadrement médical que des moyens matériels, et que les services de la DSP entretiennent une coordination permanente avec l'Institut Pasteur.

Sidi Bel-Abbès

Un cas confirmé

Au niveau du CHU de Sidi Bel-Abbès, un cas est avéré positif après les résultats parvenus de l’Institut Pasteur d’Alger.

Il s’agit d’une personne âgée de 29 ans dont l’état de santé s’est relativement amélioré, selon les informations recueillies auprès de la cellule de crise. Une campagne de désinfection des artères et avenues de la cité ainsi que de certains établissements publics a été menée conjointement par les services de l’APC et les éléments de la protection civile soutenus par des associations.

A. B.