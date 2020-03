Passagers du Djazair 2 : Un mini-hôpital au complexe Les Andalouses

Les autorités sanitaires ont installé un hôpital à l’intérieur du complexe touristiques les Andalouses où une équipe pluridisciplinaire a été mobilisée pour prendre en charge les 648 passagers du bateau El Djazair II qui y sont confinés depuis mercredi dernier, a indiqué au journal El Moudjahid, le docteur Boukhari, membre de la cellule de crise et cadre à la direction de la santé. Il fait savoir que «la direction a mobilisé 10 médecins généralistes, 2 spécialistes en infectiologie, 2 pédiatres. Il y a 30 enfants : sept âgés d’un an à 14 ans et trois nourrissons. Nous avons déployé aussi 2 pneumo-phtisiologues, 15 paramédicaux et 5 psychologues et une radio mobile pour l’examen télé-thorax en cas de nécessité. Le développement des clichés radiologiques se fera à l’hôpital d’Ain Turck».

Notre interlocuteur fera savoir qu’un hôpital a été installé et aménagé dans deux villas mises à disposition par la direction du complexe. «Nous avons dix mille masques au niveau du complexe et 50 litres de gel hydro-alcoolique. Nous avons entamé le dépistage en commençant par les malades chroniques. Nous avons recensé parmi les 648 personnes placées en quarantaine, des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, des diabétiques et un cancéreux qui a subi une intervention chirurgicale et qui a besoin de soins intensifs", dit-il. Dr Boukhari explique que le dépistage n’est effectué que sur les cas présentant des symptômes de la maladie. «A l’heure actuelle, nous avons un seul cas suspect. Un asthmatique qui présentait une fièvre. Il a subi un prélèvement qui a été envoyé à l’institut Pasteur à Alger. Le patron d’une clinique privée, le Dr Nacer Messaoudi a mis à la disposition des autorités sanitaires cinq lits dotés de respirateurs artificiels de dernière génération pour prendre en charge d’éventuels cas positifs. Il convient de rappeler qu’un seul cas a été testé positif dans la wilaya.

Amel Saher