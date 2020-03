Université de Tizi-Ouzou : Un laboratoire de diagnostic pour bientôt

Cette faculté dispose au niveau de son département d’immunologie d’un appareil PCR (Polymerase Chain Reaction) qui permet de détecter la présence du VIH ou mesurer une charge virale (concentration du virus dans le plasma), des traces d'OGM (organismes génétiquement modifiés) et des virus d'hépatites B, C et D. Cet appareil qui est en période d’essai sera mis en marche en début de semaine avec une équipe de l’Institut Pasteur d’Alger qui aura aussi la charge de former des manipulateurs, a-t-on indiqué de même source. Les spécialistes de la faculté de médecine sont en train d’effectuer les tests avec des réactifs ramenés d’Alger, en vue de la mise en service de cet équipement. «Pour le moment ce matériel fonctionne mais nous attendons sa vérification par les spécialistes de l’IPA pour l’autorisation d’entamer les analyses des prélèvements ici à Tizi-Ouzou», a ajouté Pr Messaoudi. Le même responsable a observé que l’entrée en exploitation de cet équipement dont les tests ont été concluants pourrait intervenir au début de la semaine prochaine, ce qui évitera. Une fois totalement opérationnel, le PCR pourra analyser une moyenne de 80 échantillons de prélèvements sanguins en 3 heures, a fait savoir le professeur Messaoudi, en précisant que cela constituerait une grande avancée dans le dépistage du Coronavirus et atténuera la pression sur le CHU et les EPH de Tizi-Ouzou. Concernant l’acquisition de réactifs nécessaires pour ce dépistage, le wali et le P/APW se sont engagés de financer cette opération sur le budget de la wilaya en attendant la contribution du gouvernement. Le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa s'est déplacé, mercredi dernier, avec les membres de la commission de sécurité, à l'université Mouloud-Mammeri où il a assisté aux premiers essais pour la mise en place de cet équipement permettant le dépistage du coronavirus. Mahmoud Djamaa a félicité les professeurs, médecins résidents et tous ceux qui veillent pour contribuer à la lutte contre la propagation de la pandémie. S’exprimant, hier sur les ondes de la radio locale, le wali, a indiqué que cette faculté dispose d’un équipement d’analyse des prélèvements qui est en cours de mise en exploitation. «Ce matériel permettra d’analyser jusqu’à 86 échantillons en deux heures», a-t-il affirmé. Il a ajouté que «la wilaya a informé à ce propos, le comité nationale de prévention et de lutte contre le Covid-19, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) et les ministères concernés qui sont en train d’accompagner nos spécialistes à Tizi-Ouzou pour sa mise en service». Il a indiqué que la wilaya qui compte six cas confirmé positifs au Covid-19, dispose de 302 lits mobilisés pour recevoir les éventuels patients et suspects. Ce nombre pourra être augmenté de 400 lits supplémentaire en cas de nécessité, a souligné le wali qui a ajouté que l’action de la wilaya va s’adapter a l’évolution de la situation.

Bel. Adrar