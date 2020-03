Mme Dalila Abdelli, Présidente de l’Association des personnes atteintes d'Alzheimer, de Parkinson et leurs maladies apparentées «Matensanish» : «éviter l’alarmisme»

L'Algérie, au même titre que beaucoup de pays, est frappée par le virus Corona. Quelle attitude avez-vous adopté en tant qu'association face à cette épidémie ?

Mme Dalila Abdelli : Nous avons d’abord, par obligation de conscience, suspendu toutes nos activités au sein du siège et ailleurs, et avons reporté tous nos événements publiques, dont le plus proche était la célébration de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, prévue pour le 11 avril prochain au Centre culturel d’Hussein Dey Mohamed Aissa-Messaoudi, et de répondre à l’appel des autorités «de rester chez soi».

Nous gardons contact par téléphone et via les réseaux sociaux avec nos malades, avec qui nous avons lié amitié et formons une vraie famille. Nous publions aussi des conseils universels, simples et pratiques, mais qu’il faut prendre très au sérieux pour s’en prémunir et protéger ses proches, déjà vulnérables de par leur âge, leur immunité et fragilité psychologique, et qui risque d’être amplifiée par les messages alarmistes qui ne font qu’alimenter la psychose.

Vu les circonstances exceptionnelles dues à l’épidémie, rappelons que l’aidant du malade Alzheimer, a un rôle important à jouer dans sa propre protection et la protection de son proche ,à cause de ses atteintes cognitives et jugement altéré qui rendent les plus simples des consignes difficiles à appliquer sans assistance.

Avez-vous une stratégie pour expliquer au citoyen les mesures à prendre afin d'éviter la contamination par le COVID-19 ?

Le patient atteint de Parkinson, mène déjà un combat au quotidien avec sa maladie, donc, lutter contre une maladie mondiale, rehausse sa volonté à ne pas baisser les bras. Pour les patients atteints de maladie d’Alzheimer, c’est surtout des conseils à l’aidant pour se protéger, lui-même et protéger son proche malade.

Il est impératif de passer le message à travers des consignes salutaires. Se protéger, soi-même, c’est contribuer à réduire la transmission du virus.

Il est également important d’expliquer aux gens les principes généraux à suivre pour limiter la propagation du virus, via une bonne hygiène des mains, un nettoyage de l’environnement dans lequel on est, et le port du masque qui peuvent diminuer la transmission. Se laver les mains plus souvent avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes ou utiliser un désinfectant pour les mains à la maison ou au travail, lorsque l’on se mouche, éternue ou tousse, en mangeant ou en manipulant des aliments est plus que nécessaire. Il est aussi primordial d’évitez de toucher ses yeux, son nez ou sa bouche avec des mains non lavées. Les contacts étroits avec des personnes qui présentent des symptômes sont strictement interdits. Ne pas oublier dans le même contexte de se couvrir pour tousser ou éternuez avec un mouchoir, puis jetez le mouchoir dans une poubelle et lavez-vous les mains. Au cas où on ne dispose pas de mouchoir en papier, il est conseillé d’utiliser le haut de votre manche ou le pli de votre coude. Il est vivement recommandé de nettoyer et désinfecter les objets et les surfaces fréquemment touchés ou manipulés à la maison. Aller par la même occasion vers la limitation des sorties et des déplacements tout comme les interactions sociales s’impose, de plus en plus pour éviter d’éventuelle transmission du virus, tout en veillant à s’approvisionner en médicaments généralement utilisés.

Enfin, il faut profiter de son temps, pour faire ce qui fait plaisir ; lecture, exercices physiques, écouter la musique, cuisiner…etc. Bref, occuper son temps avec des loisirs apportant un bien-être et dissipant anxiété et stress est salutaire.

L’évolution du nombre de victimes a provoqué un vent de panique chez le citoyen, qui a eu un impact très négatif sur son comportement. Quel conseil donneriez-vous pour passer cette phase difficile?

Les médias du monde entier diffusent les mêmes conseils et mesures simples et faciles à mettre en œuvre, certes, mais qui, d’après tous les médecins, s’avèrent être les meilleurs moyens pour prévenir l’atteinte par ce virus et en briser la chaîne de propagation.

En tant que simple citoyenne, et en collaboration avec les médecins de notre association, nous saisissons cette occasion, pour demander à nos frères et sœurs de respecter vigoureusement le confinement, sans céder à la panique, et de ne pas sous-estimer la dangerosité de ce virus.

En effet, beaucoup prennent à la légère les directives et consignes, qui pourtant se basent sur une logique facile à saisir et qui consiste à réduire les contacts avec les personnes.

Pour bien illustrer cette méthode, une vidéo très efficace de dix secondes, du réalisateur Jan Décan, a émergé sur les réseaux sociaux, qui consiste en une rangée d’allumettes, placées l’une à côté de l’autre, se transmettent la flamme, mais qui s’arrête de s’étendre dès que l’une d’elles se retire ; à travers cette vidéo le message véhicule l’importance de la distanciation sociale dans la propagation du Coronavirus, et qui, il faut le dire, reste le seul moyen à notre portée. Il n’est pas du tout nécessaire de prêter attention aux fausses nouvelles qui ont pour seul objet d’alimenter la psychose.

Il y a lieu, surtout d’éviter de donner une vision apocalyptique aux personnes démentes, ni les exposer au visionnage des vidéos alarmantes, ça ne fera qu’amplifier leurs angoisses et les perturber profondément. En d’autres termes, il faut éviter l’alarmisme et le j’m’en-foutisme tout en se protégeant.

Propos recueillis

par Samia D.