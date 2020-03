Ouargla : Une entreprise privée prête à offrir l’oxygène aux hôpitaux

Nâama

Six sites équipés pour la mise en quarantaine

Six sites équipés ont été réservés dans la wilaya de Naama pour les besoins d’éventuelles mises en quarantaine de personnes suspectées du virus Corona, a-t-on appris, jeudi, du directeur de la santé et de la population, Chenna Tahar.

Ces sites ont été dégagés

en réserve au niveau des hôpitaux de maladies psychiatriques d'Ain Sefra (200 lits), de l’école de formation paramédicale de Nâama (120 lits), de l'Institut national spécialisé en formation professionnelle (150 lits), des établissements hospitaliers publics de Mecheria et Aïn Safra (20 lits) et l’EHP du chef-lieu de wilaya (15 lits).

La même responsable a rappelé que ces mesures de prévention s’insèrent dans le cadre des mesures prises pour isoler tout cas suspect de personnes infectées par le Covid 19 et leur assurer les conditions sanitaires suivies lors de la gestion des opérations de quarantaine.

Par ailleurs, la DSP a mis en place un service de référence spécialisée

équipé de lits pour la réanimation et les moyens de respiration artificielle au niveau de l'EPH de Mecheria pour accueillir les éventuels cas contaminés par le virus. Tous les équipements et fournitures nécessaires à la prévention et la protection des personnels sanitaires ont été aussi mobilisés dont 3.000 masques chirurgicaux, 50.000 gants et plus de 500 lunettes de protection et d’importantes quantités de solutions de stérilisation, de désinfection et de nettoyage et d’une ambulance équipée, selon la même source.