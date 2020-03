Secteur de l’énergie : Privilégier le télétravail

Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, a présidé, jeudi dernier, une réunion de travail consacrée à l’évaluation des mesures de précaution et de prévention arrêtées et les actions prises par le secteur de l’énergie pour lutter contre la propagation du Covid-19, indique un communiqué parvenu à notre rédaction.

Des présentations sur la situation prévalant au sein du secteur ont été faites par les principaux responsables, notamment ceux de Sonatrach et de Sonelgaz. Le ministre a rappelé que dès l’apparition de l’épidémie, des actions ciblées ont été menées par l’ensemble des entreprises du secteur à travers une mobilisation rapide et efficace des moyens humains et matériels et la mise en place de cellules de crise pour le suivi quotidien de l’évolution de l’épidémie et de la mise en œuvre des mesures préventives. Le ministre a insisté sur l’impérieuse nécessité de poursuivre l’application stricte des règles d’hygiène et de sécurité par le renforcement des dispositifs préventifs et la multiplication des campagnes de sensibilisation envers les collectifs de travailleurs, les clients et usagers du service public de l’énergie et des citoyens. Une importance particulière devra être accordée à la protection de la santé des personnes en adaptant l’organisation du travail à ce nouveau contexte, par une limitation maximum des contacts humains et en privilégiant l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), tel que le télétravail. D’autres dispositions sont également prises pour garantir le bon fonctionnement des installations énergétiques et assurer l’approvisionnement régulier et continu du citoyen en énergie, sous toutes ses formes. Le ministre a rappelé que cet ensemble de mesures ne pourra être mis en œuvre efficacement qu’à travers les efforts conjugués de tous les acteurs du secteur de l’énergie et des autorités concernées.

Des réunions périodiques d’évaluation seront organisées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus.