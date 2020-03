Bejaia : La population adhère aux mesures préventives

La situation arrêtée jeudi par le CHU a été de 27 prélèvements. Les résultats de l’Institut pasteur d’Alger ont confirmé un cas positif, 23 cas ont été déclarés négatifs et 3 cas sont en attente des résultats au niveau de l’hôpital Frantz-Fanon. Le directeur de la santé a assuré que des contrôles se font quotidiennement avec les membres de la famille du malade.

Le CHU a déprogrammé les interventions chirurgicales à compter du 22 mars à l'exception des prises en charges urgentes ou celles dont l'annulation entraînerait une perte de chance pour le patient.

Les autorités ont procédé à la fermeture des cafétérias, restaurants, fast-food, bain-maures et bars. La population a adhéré massivement aux mesures préventives en respectant les règles d’hygiène avec le lavement des mains au savon, en évitant le contact entre personnes et en se confinant chez soi. Un élan de solidarité avec la mobilisation des associations et bénévoles qui apportent leurs soutiens afin d’endiguer cette pandémie, s’est répandu à travers les communes de la wilaya par des actions de sensibilisation surtout dans les zones rurales. Les opérations de nettoiement et de désinfection des différentes places et lieux publics ont été lancées jeudi.

La société Profert spécialisée dans la production d'intrants agricoles a fait un don de 28 pompes de différentes dimensions au profit de la wilaya pour l'opération de désinfection et de nettoiement au niveau des cités, bâtiments et administrations. L’APW s’est réunie avec la direction de la santé, l'association Agora, le Croissant-Rouge, les amis de la faculté de médecine et des spécialistes en communication pour lancer des compagnes de sensibilisation. L’APW a installé une cellule de suivi et a créé un fichier de bénévoles. L’Assemblée populaire de wilaya a décidé de prendre en charge le financement des actions visant l’acquisition des moyens de prévention pour un montant de 27 millions de dinars.

Quatre ambulances médicalisées sont acquises sur le budget de la wilaya pour un montant de 35 millions de dinars.

M. Laouer