Un vendredi pas comme les autres à Alger : Ni hirak ni prières dans les mosquées

Cela s’est produit hier, et il s’agit bien d’une première depuis plus d’une année. La raison s’explique par le souci de préserver la santé publique contre la propagation du Coronavirus dont le nombre de cas enregistrés place le pays en pôle position des foyers contaminés en Afrique.

Très conscients de la gravité de la situation pouvant se compliquer encore, les pouvoirs publics à leur tête le président, Abdelmadjid Tebboune ont décidé de recourir à une série de mesures, dont l’interdiction des marches. L’esprit collectif, notamment les figures emblématiques du mouvement citoyen ont fait front autour des ces mesures annoncées rappelle-t-on par le chef de l’Etat, mardi dernier dans un premier discours à la nation. Une adhésion qui s’est manifestée dans sa plénitude hier à Alger.

En effet, au niveau des principaux lieux d’affluence prisés du mouvement citoyen, le décor tranchait radicalement avec l’ambiance des vendredis précédents. Aux alentours de la Grande Poste, à la Place Audin ou à la rue Abane Ramdane, aucun signe de rassemblement, pas le moindre comportement prédisant la tenue d’une marche pacifique. Les grandes artères d’Alger-Centre étaient quasiment vides. La majorité des magasins, cafés et restaurants ont baissé leurs rideaux et sur les trottoirs les piétons pouvaient se compter sur doigts des mains. Tel était donc le décor qui attestait du niveau de conscience des citoyens quant à la nécessité de s’abstenir de s’aventurer dehors et de participer à un mouvement de foule dont les conséquences pourraient s’avérer fâcheuses, voir mortelles compte tenu de la rapidité par laquelle le virus Covid-19 se transmet. Sur ce plan, les citoyens ont donc fait preuve de vigilance, ce qui sous-tend que leur perception de la cessation des marches relève beaucoup plus d’une option préventive que d’une interdiction solennellement formulée par la plus haute autorité du pays. Les policiers déployés en grand nombre dans les principales artères d’Alger étaient vigilants.

Ils ont formé un dispositif draconien appuyé par un hélicoptère dans le but de faire respecter l’ensemble des mesures annoncées par le Président de la République. Hier, les policiers ont également procédé à l’évacuation des jardins et placettes publiques. Les rares promeneurs ont obtempéré sans rechigner aux injonctions des agents. A la Place des Martyrs, et au square Port Saïd, des brigades pédestres de la police en tenue ou en civil signifiaient aux citoyens l’interdiction de fréquenter ces lieux publics.

La prière du vendredi n’a pas eu lieu dans les mosquées, comme nous l’avons constaté. «Priez chez vous» avait tenu à préciser à ce propos le muezzin de la mosquée Ben Badis au terme de son appel à la prière.

Karim Aoudia