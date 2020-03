lutte contre le Coronavirus

Mostaganem

Plus de 6 tonnes de produits alimentaires saisies

Plus de 6 tonnes de produits alimentaires, stockées par deux opérateurs économiques, ont été saisies mercredi dernier à Mostaganem, a-t-on appris jeudi de la Direction du commerce de la wilaya.

Cette opération intervient suite au renforcement du contrôle de l'approvisionnement du marché local pour «parer à toute pratique commerciale illicite» durant cette conjoncture marquée par des mesures de prévention sanitaire contre la propagation du coronavirus, a précisé à l'APS le chef de service de l'Observation du marché et de l'information économique, Sid-Ahmed Ghali. Les produits saisis dans le premier entrepôt sont l'huile alimentaire (160 bidons de 5 litres et 160 autres de 4 litres), le sucre (1,6 tonne), le café en poudre et vert (175 kg et 240 kg), la tomate en conserve (plus d'une tonne) et des fruits secs (860 kg).

D'autres produits étaient également stockés dans ce même endroit, dont 171 kg de noix de coco, 235 kg de riz, 425 kg d'arachides, 136 kg de confiture, 27.648 cubes exhausteurs de goût (jumbo), et 640 flacons de vinaigre, a fait savoir M. Ghali.

Le deuxième entrepôt appartenant à un autre commerçant abritait, quant à lui, 42 sacs de lait en poudre pesant chacun 25 kg, soit plus d'une tonne au total pour une valeur de 460.000 dinars.

Selon le même responsable à la Direction du commerce, les deux opérateurs mis en cause, qui ne sont pas titulaires d'un registre de commerce spécifique à l'activité d'entreposage, ont été convoqués pour la poursuite des investigations concernant les factures d'achat et les pratiques de spéculation.

De son côté, le directeur du commerce de la wilaya de Mostaganem, Mokhtar Belhassan, a annoncé la saisie, mercredi dernier, de 3 quintaux de poulet impropre à la consommation au niveau de la commune de Kheir-Eddine, l'opérateur incriminé ayant profité de la conjoncture que traverse le pays.