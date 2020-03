Khenchela : Recensement de 324 zones d’ombre

Ces zones ont été dénombrées à travers 21 communes de la wilaya qui présentent un déficit dans le développement et les équipements publics devant garantir un cadre de vie meilleur et nécessitent un plan d’urgence dans les plus brefs délais pour remédier à la situation, a précisé la même source.

La relance des zones d'ombre dans la wilaya de Khenchela, nécessite l’enregistrement de 477 opérations de développement liées au raccordement aux réseaux de gaz naturel, d'électricité, d'eau potable et d'assainissement, avec la réhabilitation des salles de soins et leurs équipements en plus de l’ouverture et le goudronnage des routes, la réalisation des cantines scolaires et des classes d’extension notamment dans des écoles primaires, ainsi que le renforcement du transport scolaire, a-t-on expliqué.

Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi a procédé avec la collaboration de ces équipes chargées de recensement des zones d’ombre à l’établissement des fiches techniques pour chaque zone comprenant les données administratives nécessaires ainsi que les déficits en matière de développement et également les projets prioritaires à inscrire et l’enveloppe financière nécessaire pour la concrétisation de ces projets, avant de préparer des rapports adressés à la tutelle, a-t-on noté.

L’objectif du recensement de ces zones d’ombre est de se rapprocher des citoyens de ces régions pour prendre connaissance de leurs préoccupations et d’£uvrer à améliorer leurs conditions de vie à travers des projets de développement, ont fait savoir les services de la wilaya.