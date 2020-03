L’économie informelle représente 45% du PNB : Aller au-delà de l’évaluation quantitative

Appelée également «souterraine», cette économie constitue un obstacle majeur pour la promotion de la production nationale dans le processus de diversification économique amorcé par le gouvernement.

«La dynamique marchande qu’a connue l’Algérie, avec l’ouverture du commerce extérieur et la non- convertibilité totale du dinar, est accompagnée par une dynamique pareille dans le marché de change informel. En effet, les monnaies étrangères, notamment les devises nécessaires pour le commerce extérieur, s’échangent sur des places boursières informelles», note R. Medjoubi, universitaire. Elle explique que le «paiement en argent liquide et l’importante masse monétaire qui circule dans la sphère informelle, qui font perdre à l’Etat de son pouvoir monétaire au profit des acteurs informels, sont l’une des principales caractéristiques de l’économie informelle en Algérie, qui est loin d’être une économie non structurée». Une question se pose : Faut-il promouvoir la formalisation du secteur informel afin d’améliorer la productivité, sachant que cette formalisation ne peut être qu’une œuvre de longue haleine ? Ce qui est sûr, c’est que la première étape de la conception d’interventions efficaces pour faciliter la transition vers l’économie formelle consiste à prendre conscience du caractère hétérogène de l’économie informelle. Chef de projet de la première enquête sur l’économie informelle, fruit d’une collaboration entre le Cread et le ministère du Commerce, Mounir Lassassi avait déclaré que l’étude consiste en l’analyse de l’économie informelle, qui sera fondée sur des enquêtes sur le terrain. Il s’agit, d’abord, d’estimer la taille de ce secteur et d’améliorer la connaissance de l’économie informelle, en collectant les données nécessaires à son analyse pour mettre en œuvre des politiques adaptées à même de lutter contre ce phénomène.

Comme il est question d’identifier les «caractéristiques saillantes des actifs informels et les branches d’activités concernées». Objectif : «appuyer la mise en œuvre d’outils assurant l’opérationnalisation de la stratégie de lutte contre l’économie informelle». D’autre part, il y a lieu de souligner que cette enquête intervient à point nommé, en ce sens qu’elle apporte du nouveau dans le traitement du phénomène. En effet, les différentes approches de l’économie informelle en Algérie sont pour l’essentiel des évaluations quantitatives du phénomène. Outre qu’elles n’appréhendent pas les caractéristiques, les comportements et les logiques en œuvre dans le secteur informel considèrent souvent ce phénomène comme un ensemble homogène. Or le secteur informel est profondément hétérogène et recouvre une diversité de segments, qui se distinguent par la nature des activités et des acteurs, le degré d’informalité, le niveau des revenus générés ainsi que les motivations et les logiques qui sous-tendent les comportements des acteurs.

Fouad Irnatene