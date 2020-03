Soutenus fortement par d'importantes mesures : Les marchés boursiers rebondissent

Ainsi, l'indice de la Bourse de Londres a repris fortement à l'ouverture, encouragé notamment par les mesures de soutien venues de la Banque d'Angleterre face à la pandémie de coronavirus, en plus d'autres décisions attendues du côté du gouvernement britannique. L'indice FTSE-100 des principales valeurs prenait 4,33% à 4.374,72 points à 08h24 GMT après avoir ouvert avec près de +5%. La Bourse de Francfort évoluait également en forte hausse vendredi. Le Dax bondissant de 5,42% dans un marché rassuré aussi par les nouvelles annonces de la BCE destinées à soutenir l'économie face à la pandémie de coronavirus. A 08h30 GMT, l'indice vedette gagnait 466,8 points pour repasser la barre des 9.000 points, à 9.077,18 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes progressait de 4,58% à 19.409,64 points. Idem pour la Bourse de Paris qui a attaqué, la séance du vendredi matin, d'humeur conquérante (+5,48%), en partie stimulée par les mesures monétaires massives adoptées par plusieurs gouvernements et banques centrales, notamment la Banque centrale européenne (BCE), pour faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus. A 09h00 (07h00 GMT), l'indice CAC 40 gagnait 211,29 points à 4.066,79 points.

La veille, il avait fini sur une progression de 2,68%. La Bourse de Hong Kong a achevé, quant à elle, vendredi une nouvelle semaine par un bond de 5%, dans le sillage des places asiatiques, les investisseurs saluant les mesures financières de plusieurs banques centrales notamment de Pékin pour contrer l'impact de l'épidémie de Covid-19. L'indice composite Hang Seng a terminé la séance sur un gain de 1.095,94 points, soit +5,05% à 22.805,07 points. Mercredi, la BCE a annoncé un plan d'«urgence» de 750 milliards d'euros de rachats de dettes publiques et privées, pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie de la pandémie de coronavirus. Cela s'ajoute à une première enveloppe de 120 milliards d'euros déjà débloquée et au programme habituel de rachats d'actifs de 20 milliards d'euros mené par l'institution depuis novembre. Aux Etats-Unis, les républicains du Sénat ont présenté jeudi un budget d'aide d'environ 1.000 milliards de dollars pour sauver l'économie nationale du coronavirus. Le texte devait être soumis hier aux négociations avec les démocrates du Sénat, avant qu'une date de vote puisse être fixée. L'objectif est d'apporter une aide financière directe et immédiate aux travailleurs, de stabiliser l'économie et de protéger les emplois. Ce plan comprend, en outre, un important volet pour aider les petites entreprises et un soutien au personnel médical.