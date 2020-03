Agence internationale de l'énergie : Le marché pétrolier toujours sous pression

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) qui a abaissé ses prévisions globales concernant l’évolution du marché pétrolier, a indiqué, dans son dernier rapport de mars que la demande mondiale de pétrole, chinoise, en particulier, devrait diminuer à mesure que l'impact du coronavirus s’intensifie. Ainsi, les prix du pétrole poursuivent leur chute bien en deçà des 30 dollars le baril, depuis le 6 mars, date qui marque l’inaboutissement de la concertation entre l’organisation des pays producteur de pétrole, menée par l’Arabie saoudite, chef de file du cartel et, ses partenaires, la Russie, en l’occurrence de par son poids, pour une réduction supplémentaire de 1,5 million de barils/jour.

En attendant ce que révèlera l’avenir, l'accord de coopération Opep - non-Opep, signé fin 2016, reste en vigueur, mais le déséquilibre provoqué par tant de facteurs est désormais bien installé sur le marché de l'or noir et devrait s'accentuer sauf nouveau revirement dans les positions des deux géants pétroliers, Russes et Saoudiens pour redresser un tant soit peu les prix actuellement pris dans l’étau du Covid-19. Une conjoncture faites d’incertitudes confirmées par l'AIE et l’Opep dans leurs dernières estimations quant à l’impact de la poursuite de cette chute des prix du pétrole qui a frôlé les 60%. Les deux organisations prédisent qu'un baril maintenu sous le seuil des 30 dollars pendant plusieurs mois fera perdre aux pays producteurs de l’or noir en développement, entre autres l’Algérie, entre 55 et 80% de leurs revenus pétroliers et gaziers dès cette année avec toutes les conséquences économiques et sociales qu’induira la dégradation de leurs ressources. L’Algérie parmi d’autres pays dont les revenus sont exclusivement alimentés par le produit de la rente des hydrocarbures devrait par conséquent opérer une transition de son modèle énergétique dans des délais raisonnables, recommandent les experts.

En effet, au regard de la situation économique et financière que traverse actuellement notre pays conséquemment à la chute drastique des prix du pétrole, il s’avère que «c’est le moment ou jamais pour engager des réformes dans la consommation énergétique du pays», estime l’ancien ministre et PDG de Sonatrach, M. Abdelmadjid Attar. Intervenant mardi dernier lors de l’émission «L’invité du direct» de Radio M, M. Attar a précisé que, ce nouveau modèle de consommation énergétique «passe obligatoirement par les prix». Autrement dit, «Il faut opter pour une augmentation graduelle des prix des énergies, en commençant par ceux du carburant», a-t-il souligné. Une option qui selon lui «fera aussi baisser le gaspillage d’énergie». M. Abdelmadjid Attar plaide, ce titre, la nécessité d’«une nouvelle loi de finances qui engagera des réformes profondes dans tous les secteurs, notamment celui de l’énergie». Et d’affirmer à ce propos, que «le gouvernement actuel peut engager des réformes dans le modèle de consommation énergétique, car les gens sont sensibilisés sur la gravité de la situation». En fait, «la crise actuelle va pousser à des changements de comportements notamment vis-à-vis des ressources énergétiques. Car nous dépendons du pétrole et cette expérience a montré qu’une crise sanitaire pouvait nous mettre à genoux», souligne l’invité de Radio M.

D. Akila