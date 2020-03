Dans la LUCARNE : Le TAS n'a pas tranché

Il est vrai que la fin du présent exercice approche à grandes enjambées ? Il ne reste en effet que quelques mois avant que le baisser de rideau soit officiel. En dépit de cela, certains clubs sont en train de lutter de toutes leurs forces pour se tirer d'affaires en améliorant sensiblement leurs positions actuelles. On peut citer l'USMA qui était il y a quelques jours dans une position peu enviable. Il fallait attendre l'arrivée de Zeghdoud à la barre technique pour que l’équipe joue mieux. Et la victoire contre le MCO sur le net score de (4 à 1) le montre assez clairement. Là, Zeghdoud et sa troupe ne veulent pas s'enflammer car, ils seront appelés à confirmer ce résultat lors des prochaines sorties de l'équipe. Ce que tout le monde souhaite à l'USMA c’est l'affaire des trois points défalqués suite au forfait consommé face au MCA lors de la manche aller et que le MCA avait remporté sur tapis vert. Si la LFP a été intransigeante, la FAF avait donné raison à l'USMA de ne pas jouer ce match. D'où le recours à l'arbitrage du TAS pour retrouver ses droits comme ses dirigeants ne cessent de le proclamer à tous ceux qui veulent les entendre. L'affaire, selon, le président de la commission de discipline, est bloquée du fait qu'on ne sait pas encore qui doit payer les frais du dossier. C'est entre le plaignant, la FAF et la LFP. Il y a beaucoup d'argent à mettre sur l'équipe et le résultat final n'est pas connu. Selon toujours le président, si le TAS donne son verdict après la fin de la saison, cette affaire n'aurait alors aucun sens, elle tomberait aux oubliettes. On ne peut reporter les décisions d'une saison à un autre exercice. Ce n'est pas normal qu'on perde du temps pour rien et de l'argent aussi. C'est vrai que les Usmistes veulent récupérer leurs points perdus à cause du forfait, mais… le temps est précieux et surtout joue contre eux.

Hamid Gharbi