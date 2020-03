FAF : Première rencontre DCGF-Cabinets d’expertise

Cette première réunion intervient suite aux décisions prise à l’occasion de la rencontre FAF – Clubs professionnels, organisée à l’initiative du président, Kheireddine Zetchi le 9 mars dernier au centre technique de Sidi Moussa (Alger). C’est le président de la DCGF, Réda Abdouche, assisté par Abdelhakim Hamaidi Zourgui, qui a lui-même dirigé la séance de travail pour faire le point de situation et l’état d’avancement de l’opération d’accompagnement, avec les représentants des différents cabinets d’expertise. Selon le compte rendu de cette réunion, publié sur le site officiel de la Fédération algérienne de football, l’opération de mise à niveau du management des SSPA connaîtrait un début plutôt encourageant, puisque des rencontres ont eu lieu entre certains cabinets et quelques clubs, en dépit de la situation exceptionnelle liée à la pandémie du coronavirus et l’arrêt de toutes les activités sportives.

La DCGF a fait par ailleurs part des différentes séances de travail organisées entre les clubs et les cabinets chargés du traitement des dossiers. Ainsi, le cabinet Nord Service s’est déjà réuni avec les directions du NC Magra et de l’Entente de Sétif, le 16 mars dernier. Le cabinet Kaizen Academy a rencontré, pour sa part, la direction du Paradou AC, le 18 mars, et de son coté, le cabinet IANOR a organisé une réunion de travail avec la direction du MC Alger, le 18 mars. Les rencontres se poursuivront la semaine à venir avec le reste des clubs et les autres cabinets désignés pour le suivi. Selon la même source, la Direction de Contrôle de Gestion et des Finances a reçu, par ailleurs, de la part du cabinet BR2C les observations concernant le projet de convention tripartite et finalisera ainsi la mouture définitive avant de le soumettre aux différentes parties pour signature. Par ailleurs, cette réunion a été aussi l’occasion pour les responsables de l’Ecole supérieure de commerce (ESC) de Koléa de faire une présentation concernant la formation de Post-graduation spécialisée (PGS) sur le management des clubs professionnels de football. À noter que deux clubs ont déjà sollicité ce cursus, à savoir le WA Tlemcen et l’USM Alger. L’école en question était représentée par son directeur Abdelaziz Sebboua et le responsable de la formation et chef de projet, Benaïssa Annabi.

Redha M.