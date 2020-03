Fabrice Balanche, Géographe, spécialiste de la Syrie, à El Moudjahid

Ce 15 mars, la guerre en Syrie est entrée dans sa 10e année. Au moins 384.000 personnes, dont plus de 116.000 civils, ont péri dans ce conflit déclenché en 2011. Les nombreux efforts déployés pour le résoudre ont à ce jour échoué. Pour Fabrice Balanche, géographe et éminent spécialiste de la géographie du Moyen-Orient, et tout particulièrement de la Syrie et du Liban, «les Occidentaux ont fait une mauvaise analyse du conflit syrien tant sur le plan intérieur -la non-prise en compte du communautarisme et la résilience du régime de Bachar al-Assad-, que sur le plan extérieur -la stratégie de l’axe iranien dont la Syrie est la clé de voute et la volonté de la Russie de redevenir un acteur international. Il faut ajouter à cela une trop grande confiance dans une opposition syrienne incapable de s’unir et des combattants locaux gangrenés par les djihadistes». Dans cet entretien, il livre son analyse de la situation et estime que «le règlement du conflit est principalement entre les mains du groupe d’Astana (Turquie, Iran et Russie)».

Dans un entretien accordé à la revue Conflits, vous analysez la situation en Syrie, et selon vous la Russie et la Turquie se partagent le terrain. Cette situation ne présente pas un danger sur la souveraineté du pays ?

La souveraineté du gouvernement syrien est désormais théorique et elle le restera après le conflit car il est dépendant de la Russie et de l’Iran. Sur le plan militaire, l’armée syrienne a un besoin impératif de l’aviation russe. Elle ne peut lancer aucune offensive sans son concours, nous l’avons encore constaté lors de l’offensive à Idleb. L’aide des milices chiites pro-iraniennes, dont le Hezbollah, est également indispensable car l’armée syrienne est épuisée. Sur le plan financier, la Syrie s’est considérablement endettée auprès de ses deux parrains. Cela se chiffre en dizaines de milliards de dollars vis-à-vis de l’Iran pour l’économie courante et de la Russie pour l’armement. Les deux pays ont déjà pris des gages dans le pays : la gestion du port de Tartous pour la Russie et du port de Lattaquié pour l’Iran. La Russie a également obtenu l’exploitation du phosphate et des hydrocarbures, les deux principales sources de devises du pays. Nous nous acheminons donc vers un protectorat russo-iranien en Syrie avec une zone d’occupation turque au nord. La présence militaire turque au nord hypothèque la souveraineté territoriale de la Syrie. Il est difficile de dire combien d’années la Turquie demeurera dans le nord de la Syrie. Elle veut éliminer la menace du PKK, mais elle en profite aussi pour créer une ceinture arabe et islamiste au détriment des populations kurdes. Les réfugiés venus de toutes les régions de Syrie et prisonniers à Idlib constituent le réservoir de peuplement pour cette ceinture pro-turque, car ils ne veulent plus de la souveraineté du gouvernement de Bachar al-Assad. Ils n’ont d’autre choix que l’émigration ou la protection de la Turquie. A terme, nous pouvons imaginer un scénario comparable à Chypre, où l’intervention militaire de la Turquie en 1974 a provoqué une partition de l’île et la création d’un Etat fantôme pro-turc : la République de Chypre Nord.

Les occidentaux semblent désormais hors coup dans le jeu syrien alors qu’ils avaient jusqu’à récemment la donne en main. Comment vous l’expliquez ?

Les occidentaux avait la main jusqu’à l’intervention russe de septembre 2015. Ensuite, ils n’étaient plus préoccupés que par la guerre contre l’Etat Islamique et non le renversement de Bachar al-Assad. Ils ont cru qu’ils pouvaient établir dans les zones «libérées», c’est-à-dire tenues par les rebelles, une administration concurrente au gouvernement syrien. Ils pensaient que la Russie et l’Iran allaient après la prise d’Alep-Est, en décembre 2016, se contenter de reprendre simplement l’ouest du pays et abandonner la partie orientale. Enfin, ils ont cru à la chimère de la Fédération Démocratique du Nord Syrie dominée par les Kurdes, sans se rendre compte que les Arabes vivant dans la région ne l’accepteraient pas et que la Turquie allait donner le coup de grâce à ce proto Etat PKK.

Les occidentaux ont fait une mauvaise analyse du conflit syrien tant sur le plan intérieur : la non-prise en compte du communautarisme et la résilience du régime de Bachar al-Assad, que sur le plan extérieur : la stratégie de l’axe iranien dont la Syrie est la clé de voute et la volonté de la Russie de redevenir un acteur international. Il faut ajouter à cela une trop grande confiance dans une opposition syrienne incapable de s’unir et des combattants locaux gangrenés par les djihadistes.

«La paix reste encore beaucoup trop insaisissable», a déploré le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, dans une déclaration publiée, alors que le conflit syrien entre dans sa dixième année. Quel rôle désormais pour l’ONU dans ce conflit ?

L’ONU est redevenue ce qu’elle était avant la chute de l’URSS : un lieu de négociations entre les grandes puissances membres du conseil de sécurité. Elle ne peut que constater l’absence de consensus pour le moment et tenter d’apporter une aide humanitaire à la population civile. Les discussions de Genève, qui se réduisent aujourd’hui au comité constitutionnel, sont au point mort. Le règlement du conflit est principalement entre les mains du groupe d’Astana (Turquie, Iran et Russie). Les Etats-Unis conservent une carte par leur présence militaire dans le Nord-Est, mais c’est un combat d’arrière-garde.

D’aucuns pensent que la Turquie fait en Syrie de la sous-traitance pour les américains. Partagez-vous cette analyse ?

Le rôle de la Turquie est ambigu en Syrie. Elle possède ses propres objectifs, dont le plus important désormais : l’élimination des Kurdes du Nord-Syrien dans le cadre de sa lutte contre le PKK. Pour satisfaire cet objectif, elle louvoie entre la Russie et les Etats-Unis. En septembre 2014, les Etats-Unis ayant choisi de soutenir les Kurdes dans la lutte contre l’Etat-Islamique, la Turquie était furieuse et a changé de camp, se tournant vers la Russie. Cette alliance stratégique entre Poutine et Erdogan a permis la restauration du gouvernement syrien sur les 2/3 du territoire aujourd’hui. Erdogan a obtenu en échange des territoires kurdes.

Nous avons pu avoir l’impression qu’Erdogan faisait de la sous-traitance pour les Etats-Unis récemment dans le cas d’Idlib, puisque l’armée turque a déployé 9.000 hommes dans cette province pour bloquer l’offensive de l’armée syrienne appuyée par la Russie et l’Iran. Les Etats-Unis ont soutenu Erdogan, malgré le fait qu’il préservait ainsi le djihadistan d’Idlib, mais parce que l’objectif de Washington est de créer un conflit au sein du groupe d’Astana, particulièrement entre la Turquie et la Russie. On espère toujours du côté occidental ramener Erdogan à la «raison», c’est-à-dire dans le camp de l’OTAN dont il s’est largement émancipé ces dernières années.

Vous affirmez aussi dans votre entretien à la revue Conflits que «les zones occupées par la Turquie risquent de devenir une base arrière de Daech» et que la «Syrie n’est pas à l’abri des métastases djihadistes». Cela ne risque-t-il pas de plonger la Syrie dans une nouvelle spirale de violences ?

La poche d’Idleb est tenue par HTS et autres groupes djihadistes liés à al-Qaïda, ce qui est, en fait, un véritable djihadistan. Les territoires sous contrôle direct de la Turquie : d’Afrin à Jerablous et de Tel Abyad à Ras al-Aïn, sont le refuge de djihadistes de Daesh qui rejoignent ces zones depuis le Nord-Est syrien, où ils sont pourchassés par les FDS et plus au sud l’armée syrienne. Les évadés des camps d’al-Hol et d’Ain Aissa se dirigent vers Tel Abyad et Ras al-Aïn, car ils sont protégés par les milices islamistes qui contrôlent la région pour le compte de la Turquie. Il faut rappeler que la Turquie a utilisé des ex-combattants de Daesh dans son offensive contre les Kurdes en octobre dernier. Certains étrangers tentent de regagner leurs pays d’origine via la Turquie, mais la plupart restent dans ces zones où ils reconstituent des cellules terroristes. Tant que leur action sera dirigée contre les Kurdes, la Turquie ne devrait pas les inquiéter, d’autant que son contrôle de police dans ces zones est assez léger.

Vous estimez aussi que «l’année 2020 sera sans nul doute la dernière année de combat car Damas et ses alliés approchent de la victoire finale». Peut-on pour autant dire que Bachar El Assa sortira victorieux de cette guerre?

Lorsque j’ai écrit l’article pour la revue Conflits, l’épidémie de Coronavirus ne s’était pas encore généralisée. Désormais, nous avons un paramètre supplémentaire dont il faut tenir compte dans le conflit. L’épidémie va sans doute geler les opérations militaires car personne ne veut prendre le risque de voir la pandémie se répandre dans les populations civiles et parmi les forces armées.

Nous devrions donc assister à une prolongation de la trêve dans le nord syrien le temps que l’épidémie se résorbe. A moins que les acteurs du conflit ne mettent ce temps à profit pour trouver une solution politique, nous verrons les combats reprendre au moins une fois les combattants vaccinés. Il demeure tout de même une inconnue liée à cette pandémie. L’Iran est dans une situation très grave, ce qui pourrait l’affaiblir à l’extérieur. A l’opposé, si les troupes américaines présentes en Syrie étaient touchées par l’épidémie, cela pourrait accélérer le processus de retrait.

A priori le processus de victoire de Damas et des alliés n’est pas remis en cause. Il devrait cependant être décalé le temps que l’épidémie cesse.

Il faut espérer que la Syrie ne soit pas touchée car dans l’état d’affaiblissement de la population et de manque de moyens sanitaires, les conséquences seraient terribles. Il nous faut relire les passages de Thucydide sur la peste à Athènes durant la guerre du Péloponnèse.

Le grand défi qui attend le régime syrien est la reconstruction du pays. Pensez-vous que, si la mainmise de la Russie et de la Turquie venait à se confirmer, les occidentaux seraient disposés à contribuer à l’effort financier que nécessitera un tel chantier ?

Le coût de la reconstruction de la Syrie a été largement surévalué. Un rapport de la Banque Mondiale de 2017 fait état de 240 milliards de dollars. Il intègre la perte de capital humain et les pertes d’exploitation, c’est-à-dire le manque à gagner lié au conflit. Certes, il faut en tenir compte, car cela limite la capacité de développement du pays si les cadres sont partis et si le capital s’est évaporé. Cependant, quelques dizaines de milliards suffiraient pour remettre en état le pays. Ce n’est donc pas un coût financier si important que cela nous est annoncé. Les Occidentaux n’ont pas l’intention de toute façon de participer à la reconstruction car ils ne veulent pas renforcer l’axe iranien et faire profiter les entreprises russes des bénéfices de la restauration du pays.

La reconstruction de la Syrie a déjà commencé. Elle se fait avec les moyens du bord, les envois de capitaux privés depuis l’étranger. A titre d’exemple, le million de syriens qui se trouvent en Europe, réfugiés ou installés depuis longtemps, envoient chaque année près de 2 milliards d’euros en Syrie pour aider leurs familles restées au pays. Une partie de cet argent alimente le secteur de la construction. J’ai vu la ville de Kobané, complètement détruite en janvier 2015 par les combats entre Daesh et les milices kurdes, se reconstruire en seulement trois ans grâce à l’argent de la diaspora kurde. La Syrie peut glaner quelques aides de la part des pétromonarchies du Golfe, notamment l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis, qui veulent faire barrage à la Turquie. Enfin, j’imagine que la Chine va profiter des opportunités en Syrie à terme, elle attend simplement que les combats se terminent et que le prix soit le plus bas possible.

Comment vous envisagez la nouvelle carte géopolitique de la région ?

Le nord du Moyen-Orient ou Levant, pour reprendre une terminologie américaine, est désormais dominé par le tandem Russie-Iran. L’Iran a construit un axe reliant la Méditerranée à Téhéran via le Liban, la Syrie et l’Irak. L’intervention russe en Syrie l’a aidé à construire cet axe car les intérêts des deux puissances sont sécants. La Turquie est ainsi encerclée par la Russie, l’Iran et leurs affidés.

Vers l’ouest, elle se heurte à la barrière gréco-chypriote avec laquelle elle n’a pas les meilleures relations, ce qui explique sa tentative d’établir un axe Turquie-Libye (le gouvernement de Tripoli) pour rompre l’encerclement géopolitique dans lequel elle se trouve. Car finalement en Syrie, elle n’obtient que des miettes et des problèmes à venir : une ceinture antikurde, dite « zone de sécurité », où pullulent des groupes islamistes qu’elle devra gérer.

Les Etats-Unis allègent leur dispositif dans la région. Il existe un consensus à Washington entre Républicains et Démocrates sur le fait que les Etats-Unis se sont trop engagés militairement dans la région depuis 2001. Donald Trump a réduit le dispositif en Syrie, il sera forcé de le faire aussi en Irak. Je ne pense pas qu’un Président démocrate, que cela soit Bernie Sanders ou Joe Biden, n’augmente le dispositif militaire au Levant. L’engagement américain change de nature. Il passe davantage par les sanctions économiques et la sous-traitance auprès des alliés, Israël et Arabie Saoudite ici, qui sont appelés à prendre davantage en charge leur défense. Pour les Etats-Unis, la principale menace à leur hégémonie, ce n’est plus « l’axe du mal » mais la Chine.

Le Moyen-Orient est donc devenu un terrain d’action secondaire pour eux. Cela permet à la Russie et à l’Iran d’avancer leurs pions puisque l’Europe n’a pas la capacité militaire de les remplacer.

Entretien réalisé par Nadia Kerraz