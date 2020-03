GRAND ANGLE : Mieux vaut prévenir que guérir 

Car si pour le moment, l'Afrique ne voit que des cas importés, notamment d'Europe, il n’en reste pas moins certain que la donne peut changer à tout moment.

D’autant que contrairement à ce qui est répandu par certains réseaux sociaux, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avertit que le virus du Covid- 19 peut se transmettre dans toutes les régions, y compris les zones chaudes et humides comme le continent africain. Pour le directeur général adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences, il n'y a donc « aucune raison de croire que ce virus va épargner l'Afrique».

Un avertissement que les dirigeants africains ne peuvent ignorer sous peine de s’exposer à l’émergence d’une situation sanitaire à laquelle ils seront dans l’incapacité de répondre, au regard des capacités de ces pays et de la faiblesse de leur système de santé. Pour éviter pareil scénario, les pays africains doivent se préparer tant que l’épidémie en est qu’à ses débuts. A ce stade, l'Afrique a la capacité de le maîtriser. Mais, avertit l’OMS, «en cas de transmission communautaire soutenue, comme en Italie et dans d'autres pays, les systèmes de santé en Afrique n'ont pas la capacité pour tenir le coup».

Faut-il rappeler que «même dans les pays développés, certains systèmes de santé ont été débordés». L’Italie et la France, pour ne citer que ces deux pays, en sont le parfait exemple. Or la menace est là et guette toute faille. Selon l’OMS, «il ne faut pas attendre que l'épidémie arrive pour se préparer. Son directeur général adjoint en charge de la réponse aux urgences rappellera que «c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre».

Depuis des semaines, le monde est effectivement en guerre contre la pandémie qui a touché tous les continents. Une maladie infectieuse qui ne connaît pas de frontière et qui nécessite une coopération et une solidarité agissantes de la communauté internationale. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de la vaincre et de préserver la sécurité mondiale de la santé publique.

Nadia K.