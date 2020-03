Coronavirus : Erdogan prédit d'éventuelles transformations du monde

«Nous entrons dans une nouvelle époque qui sera probablement marquée par des changements majeurs dans les structures globales économique, politique et sociale», a déclaré Erdogan, lors d'une conférence de presse à Ankara. Selon Erdogan, les épidémies et leurs graves conséquences ont contribué à des métamorphoses au niveau international. Recep Tayyip Erdogan a également indiqué que la flambée du nouveau coronavirus avait mis en lumière les imperfections des systèmes de protection sociale de l’Occident. «Les pays occidentaux ne se sont pas occupés de leurs citoyens pendant des années, après avoir donné les services d’Etat de base au secteur privé. En réalité, cela a été fait pour fuir leurs propres responsabilités envers leurs citoyens», a souligné le président turc. En Turquie, au moins 191 cas d’infection au Covid-19 ont été recensés dont deux décès, selon les données du ministère turc de la Santé. Le nombre de contaminations a quasiment doublé les dernières 24 heures, grimpant de 98 à 191.

Trump annule le sommet du G7 prévu en juin

De son côté, le président américain Donald Trump a annulé le sommet du G7 prévu en juin à Camp David en raison de la propagation du coronavirus à travers le monde, a annoncé jeudi dernier la Maison Blanche. «Le sommet des dirigeants du G7 que les Etats-Unis devaient accueillir en juin à Camp David aura lieu par visioconférence», a indiqué Judd Deere, porte-parole de l'exécutif américain. La Maison Blanche a précisé que pour poursuivre une «coordination étroite» entre les sept pays, d'autres réunions en visioconférence auraient lieu en avril et en mai.

Lors d'une première rencontre lundi dernier sur ce format inédit, les dirigeants s'étaient dit déterminés à mobiliser tous les instruments de politique économique à leur disposition affin de soutenir «les travailleurs, les entreprises et les secteurs les plus touchés». Lors d'un échange téléphonique jeudi, Donald Trump et son homologue français, Emmanuel Macron, ont par ailleurs affiché leur détermination à travailler «étroitement» ensemble face à cette pandémie, selon un compte-rendu de la Maison Blanche.

La Syrie appelle à la levée des sanctions économiques

Face à la peur du Covid-19, le ministère syrien des Affaires étrangères a appelé jeudi dernier à une levée immédiate des sanctions économiques occidentales, rapporte l'agence de presse d'Etat SANA.

Le ministère a déclaré qu'il avait lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle contribue à lever les sanctions économiques occidentales contre la Syrie, à la lumière des menaces que fait peser le coronavirus. L'épidémie s'est propagée dans les pays voisins mais n'a pas encore été signalée en Syrie. Il a souligné que ces sanctions avaient touché plusieurs secteurs d'activité du pays, y compris le secteur médical. Dans le même temps, le ministère a exprimé sa solidarité avec l'Iran et le Venezuela alors que ces pays combattent le coronavirus, tout en étant frappés par les sanctions occidentales.

De plus, le ministère a fait endosser aux Etats-Unis la responsabilité des répercussions négatives de leurs sanctions sur les pays qui combattent le coronavirus. Il a déclaré que la Syrie appelait à une levée immédiate et inconditionnelle des sanctions par les Etats-Unis et leurs alliés. La pandémie du nouveau coronavirus a été déclarée le 11 mars par l’Organisation mondiale de la Santé. Elle a tué plus de 10.000 personnes dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de données officielles hier à 10h30 GMT. Au total, 10.080 décès ont été recensés, la majorité en Europe (4.932) et en Asie (3.431).

Avec 3.405 morts, l'Italie est le pays le plus touché devant la Chine (3.248), foyer initial de la contagion et l'Iran (1.433).