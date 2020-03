Campagne de sensibilisation contre le Coronavirus à Alger centre :« Il faut encourager le confinement»

L'opération, suivie d'une distribution de flyers au niveau des bouches de métro de la capitale, a drainé un monde impressionnant. Présent sur les lieux un imposant véhicule multimédia de la ville a aussitôt entamé sa tournée et ce, à travers l'ensemble des quartiers d'Alger pour encourager les habitants à rester chez eux.

Parfois stressé, les citoyens, de tout genre et tout âge, ont fait le déplacement pour s'adresser aux médecins et aux autres bénévoles présent sur les lieux. Ainsi, une certaine effervescence était palpable.

Mohamed, âgé de 23ans, la mine serrée, cet étudiant en droit nous a confié ne jamais quitter ses gants et son masque. « C'est un peu la panique et la psychose. Toutefois, je suis satisfait d'apprendre que plusieurs numéro vert ont été mis à notre disposition pour répondre à nos questions, ô combien nombreuse », s'est-il réjoui tout en appelant à la responsabilité de chacun.

De son côté, Salima, la soixantaine vêtue du traditionnel Haïk a lancé des bénédictions à l'adresse des bénévoles. Elle a concédé que cette période est une épreuve douloureuse pour notre pays et pour le monde. En cette matinée, ils étaient également nombreux à demander si une distribution de solutions hydro-alcoolique était prévue.

Supervisé par le Président de l'APC d'Alger centre, Abdelhakim Bettache, l’opération a connu un franc succès. Ce dernier, présent sur les lieux, a indiqué que cette campagne sert à faire ouvrir les yeux au plus grand nombre sur les dangers de la maladie et sur la rapidité de sa propagation. «La municipalité a mis en place un numéro vert allo baladiyati disponible sur le 0800 110 002. Nos services ont, par ailleurs, entrepris dans plusieurs quartiers l'affichage de banderoles pour rappeler les gestes qui sauvent », a-t-il fait savoir avant d'ajouter que des poubelles spécifiques ont été montées pour pouvoir jeter ses gants et ou ses masques usés.

Poursuivant ses propos, M. Bettache a mis en évidence le fait que cette campagne salutaire durera jusqu'à ce que le virus soit définitivement mis hors d'état de nuire. Il a, d'autre part, affirmé que des opérations de nettoyage de grande ampleurs sont organisés jusqu'à 10 fois par jour, « Pour combattre le virus nous procédons au lavage complet et quotidien de plusieurs quartiers; cinq fois le matin et cinq fois le soir», a-t-il assuré avant d'ajouter que de plus en plus de bénévoles proposent leur service pour participer à cette lutte sans merci contre le coronavirus.

De son côté, le Dr Zeghba a indiqué qu'il faut encourager le confinement et dire au gens de rester à la maison pour le bien de tous. « Il faut éviter le maximum de se rendre dehors et de rencontrer du monde », a-t-elle prévenu affirmant, au passage, que la prévention est essentielle car les services hospitaliers risquent d'être saturés rapidement. « Ainsi, il faut éviter tout rassemblement, il faut bien s'alimenter, ne pas veiller, consommer des vitamines C et faire de l’activité physique et sportive », a-t-elle conclu.

Sami KAIDI