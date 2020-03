Coronavirus : Campagne de sensibilisation par des sportifs algériens via le web

A travers des vidéos postées notamment sur leurs pages Facebook, ces athlètes, connus pour la plupart d'entre eux par le public sportif, exhortent les Algériens à respecter les consignes et mesures de précaution pour faire face à la propagation du COVID-19 qui a fait jusqu'à jeudi 19 mars, neuf décès et 90 cas confirmés, selon le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Parmi les vidéos les plus regardées figure celle postée sur la page officielle FB du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.

Avec le hashtag "SafeHandsCHallengeOMS", la vidéo de 10 minutes rappelle la nécessité du strict respect des mesures préventives décidées par les autorités sanitaires. Sur cette vidéo, des champions et ex-stars de diverses disciplines expliquent, en joignant le geste à la parole, la meilleure manière de se laver les mains, à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique. Ils rappellent, en outre, la nécessité de respecter la mesure du "confinement chez soi", sauf en cas d'extrême

nécessité. On y voit notamment l'ex-star de judo Salima Souakri, l'ancien footballeur Antar Yahia, l'ancien champion du monde du 800m Djabir Saïd-Guerni, le champion d'Afrique du 400m haies Abdelmalik Lahoulou, le boxeur Mohamed Flissi et le champion du monde et paralympique handisport, Mohamed Berrahal.Les footballeurs internationaux algériens ne sont pas restés insensibles à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.C'est ainsi que l'ex-capitaine des "Verts", Carl Medjani, Ayoub Abdelaoui, Zinedine Ferhat, Ilyas Hassani et Sofiane Feghouli, pour ne citer que ceux-là, ont tenu à s'exprimer à travers des messages de sensibilisation à l'adresse de leurs compatriotes.L'attaquant d'Al-Sadd (Qatar), Baghdad Bounedjah, a, lui, innové en lançant "Le challenge des mains propres", en compagnie de son compatriote et joueur d'Al-Wakrah (Qatar), Mohamed Benyettou, tout en continuant à s'entraîneur à domicile.

Des Fédérations sportives s'impliquent

Des Fédérations sportives algériennes, à l'instar de celles de voile et d'escrime, ont contribué elles aussi à la campagne de sensibilisation contre le coronavirus, à travers leur page respective sur Facebook. Des vidéos ont été postées en ce sens par des athlètes et entraîneurs,

notamment ceux de l'équipe nationale, habituellement suivis sur les réseaux sociaux. Sur la page FB de l'instance fédérale d'escrime, une longue vidéo animée par des athlètes de l'équipe nationale appelle les citoyens à la vigilance face au fléau, et à observer les consignes de précaution et de prévention. Les messages diffusées émanent notamment des escrimeurs de la sélection algérienne et de l'entraîneur national Nassim Bernaoui, également chargé de la communication à la Direction générale de la Protection civile.

La Fédération algérienne voile (FAV) s'est également mise à sensibiliser en diffusant des vidéos destinées à ses athlètes, dont ceux qualifiés aux prochains Jeux olympiques de Tokyo-2020.La première vidéo a été enregistrée par la championne d'Afrique Katia

Belabbès, dont le titre est "Tous concernés, tous unis". "Suivez tous les conseils utiles et protégez-vous pour protéger vos proches. Evitez de trop vous toucher les yeux, les mains et le nez", a-t-elle déclaré dans les deux langues arabe et amazighe.Le véliplanchiste Hamza Bouras, autre qualifié au rendez-vous de Tokyo, est allé dans le même sens : "Vaut mieux prévenir que guérir. Le meilleur remède est de se nettoyer les mains régulièrement".La FAV a diffusé une autre vidéo animée par la véliplanchiste Alicia Khider en langue amazighe,demandant aux Algériens de faire preuve de vigilance dans ce contexte particulier. "Prenez soin de vous", a-t-elle

lancé.

"Restons positifs. Nous ne devons pas nous contenter de nous laver les mains, nous devons aussi garder le gel désinfectant en notre possession", a affirmé pour sa part la véliplanchiste Lina Aït-Ali Ouslimane, soulignant que la situation actuelle ne l'a pas empêchée de poursuivre les entraînements à domicile : "Nous continuons à travailler chez nous pour entretenir la forme".

A l'instar des autres fédérations nationales, l'instance dirigeante du karaté-do (FAK) a traité, via une vidéo, le sujet d'une manière satirique et instructive : "Les mouvements de karaté peuvent vous sauver du coronavirus", avec le hashtag "le karaté est utile partout et à tout moment".

La FAK a diffusé dans sa campagne de sensibilisation des photos comprenant des conseils pour profiter pleinement du temps passé à la maison : prière, lecture du coran, poursuite des entraînements à titre individuel, respect des règles d'hygiène, apprendre de nouvelles langues et éviter de manger en dehors du domicile.La Fédération algérienne de handball (FAHB) n'est pas en reste, diffusant une vidéo du capitaine de l'équipe nationale et sociétaire du GS Pétroliers, Messaoud Berkous, et une autre de la joueuse de la sélection féminine Sylia Zouaoui, sous le titre : "Nous sommes tous concernés par le combat contre le coronavirus", avec au menu des consignes et mesures de

précaution.

Rappelons que le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé dimanche dernier la suspension de toutes les manifestations sportives, toutes disciplines confondues, jusqu'au 5 avril dans le cadre des mesures de prévention face au nouveau coronavirus. (APS)