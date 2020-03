SMA: 10.000 jeunes mobilisés à travers le pays pour sensibiliser aux dangers du Coronavirus

"En vue de mener cette opération à bien, 10.000 jeunes scouts volontaires qualifiés ont été mobilisés, a précisé la même source, faisant état de plus de 600 opérations organisées à ce jour dans les différentes communes du pays".

L'opération "a débuté par la constitution de commissions de wilayas et communales à travers le pays, lesquelles ont mené, en coordination avec les autorités locales, des opérations de sensibilisation et de prévention dans les agglomérations et quartiers, fournissant aux populations des explications sur la méthode à suivre pour le lavage des mains et l'utilisation des désinfectants, tout en les exhortant à éviter les rassemblements et à respecter les consignes de santé, outre la distribution de brochures et dépliants, a souligné le communiqué.

Il est question également, a ajouté la même source, de l'élaboration et de la présentation de programmes éducatifs et de divertissement sur les réseaux sociaux des différents groupes de scouts, avec la participation de tous les scouts et citoyens".

Les SMA s'attèlent en outre à "élaborer un programme éducatif destiné aux enfants à même d'aider les parents à les occuper dans la maison", a conclu le communiqué.

APS