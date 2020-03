Prévention du covid-19 : Algériens bloqués dans les aéroports à l’étranger

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné hier le rapatriement des voyageurs algériens bloqués au niveau des aéroports à l'étranger, suite à la décision de fermeture, à partir de mardi, des aéroports et ports algériens comme mesure préventive contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Selon la même source, "une cellule nationale composée des ministères concernés, s'attelle, sous la supervision du Premier ministre, à l'examen du meilleur moyen de rapatriement de ces Algériens, appelés à faire preuve de patience et de retenue et à être compréhensifs quant aux circonstances imposées par la propagation du coronavirus. A leur retour au pays, ils seront orientés vers des centres de mise en quarantaine, pour préserver leur santé et celle des citoyens, conclut le communiqué.

L’appel de cinquante savants algériens à l’étranger

Respect strict des mesures préventives

Cinquante savants algériens établis à l'étranger ont appelé les citoyens à la nécessité de prendre toutes les précautions et d'observer les mesures préventives recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en vue d'éviter la propagation du coronavirus.

Ces chercheurs et académiciens dans les domaines de la médecine et de l'industrie pharmaceutique relevant de grandes universités aux Etats-Unis d'Amérique, en Grande-Bretagne, en France, au Canada, au Japon et en Afrique du Sud ont rappelé, dans un communiqué que le coronavirus est une pandémie qui «se propage rapidement» et peut même causer «une pneumonie aiguë». Les experts ont tenu à souligner qu'en l'absence d'un vaccin efficace, «l'une des meilleures mesures à prendre pour maîtriser le Covid-19 est d'éviter sa propagation parmi les populations». A ce propos, le Dr Mohamed Boudjelal, directeur de la découverte et du développement des médicaments, et président des plateformes de recherches médicales en Arabie saoudite, a mis l'accent sur le respect strict des mesures préventives, notamment «se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique», faisant savoir qu' «il est tout de même nécessaire d'utiliser une bavette ou un mouchoir et couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi en cas de toux ou d'éternuement». Aussi, faudrait-il éviter d'entrer en contact avec une personne présentant les symptômes d'une grippe sans protection.

Il faudrait bannir tout contact direct avec des animaux ainsi que les surfaces pouvant être contaminées, éviter tout rassemblement (fêtes, manifestations sportives et activités sociales), et «s'abstenir d'accomplir la prière collective y compris celle du vendredi car favorisant la propagation de la pandémie», ont préconisé les scientifiques. Ces mêmes savants conseillent fortement de «rester à la maison», de s'éloigner autant que possible des personnes âgées et malades chroniques et de réduire au maximum les visites aux proches, notamment malades dans les hôpitaux.

Tous les pays «prennent ces mesures», étant «la meilleure option» en vue de contenir cette crise sanitaire publique et juguler la pandémie, ont-ils estimé.

Il serait plus judicieux, soulignent encore ces savants, d'appliquer la stratégie du confinement pour empêcher une propagation à grande échelle de l'infection en Algérie.