Le Président Tebboune : «La pandémie relève de la sécurité sanitaire nationale»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, dans un discours à la nation sur la conjoncture actuelle que traverse le pays, que la pandémie relevait de «la sécurité sanitaire nationale», ajoutant que l'État est pleinement conscient du caractère sensible de la conjoncture et soucieux du respect des libertés et des droits, et tout autant responsable de la protection des personnes et des biens.

«Je voudrais vous rassurer que l'État demeure fort, pleinement conscient du caractère sensible de la conjoncture, à l'écoute des préoccupations des citoyens, soucieux du respect des libertés et des droits, et tout autant responsable de la protection des personnes et des biens», a souligné le Président Tebboune.

«L'État est responsable de la protection des personnes et des biens, y compris la protection sanitaire et la garantie des soins médicaux aux citoyens, considérant que la pandémie relève de la sécurité sanitaire nationale, même si cela impliquerait la restriction temporaire de certaines libertés, la vie humaine étant au-dessus de toute autre considération», a ajouté le président de la République.

«Je vous avais promis sincérité et honnêteté, et voilà aujourd'hui que je tiens ma promesse. Les cadres loyaux de l'État et des Algériens consciencieux sont parvenus, jusque-là, à contenir le niveau de propagation de la pandémie au stade II selon les standards de l'OMS. Même si cette pandémie venait à passer au stade III, vous devez savoir que nous avons pris toutes les mesures nécessaires», a-t-il soutenu. «Nos capacités opérationnelles sont intactes et non encore exploitées, au niveau de l'Armée nationale populaire (ANP), mais aussi au niveau de la Sûreté nationale, les espaces économiques, à l'instar des foires pouvant être aménagés en centres d'isolement, au même titre que les édifices et les structures publics», a-t-il poursuivi. Citant les moyens disponibles, M. Tebboune a fait état de «1.550.000 masques de différents types, parallèlement à l'acquisition en cours de 54 millions de masques supplémentaires», outre «6.000 tests de dépistage et 15.000 autres en cours d'acquisition». Le président de la République a affirmé la disponibilité de «plus de 2.500 lits de réanimation sont disponibles», un nombre appelé à augmenter en cas de nécessité pour atteindre 6.000 lits avec la garantie de 5.000 respirateurs artificiels.

«Cependant, l'État ne saurait, à lui seul, endiguer la propagation de cette pandémie, si le citoyen ne s'acquitte pas de son devoir de se protéger et ne se conforme pas scrupuleusement aux règles d'hygiène et aux mesures préventives, prises par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en collaboration avec la Commission nationale présidée par le Premier ministre et regroupant tous les départements ministériels concernés et les services de sécurité», ajoute le président de la République.

«Les efforts de l'État demeureront limités sans la solidarité, la discipline et la compréhension des citoyens, notamment le signalement des cas suspects pour que ces derniers ne contaminent pas leurs proches, voire les passants dans la rue», souligne M. Tebboune.

«En effet, la pandémie est source d'inquiétude pour nous tous, car impactant notre mode de vie, nos relations et nos déplacements, mais touche particulièrement les mères travailleuses qui pâtissent de la fermeture des crèches et garderies», a-t-il indiqué, ajoutant : «Je vous rassure, l'heure n'est pas à l'alarmisme ni à la peur, la situation est sous contrôle et tous les organes de l'État sont en état d'alerte maximale pour faire face à tout imprévu.»

Par ailleurs, le Président Tebboune a affirmé qu'«il n'est point nécessaire de se ruer sur les commerces pour acquérir et stocker les produits alimentaires. Il ne faut pas non plus croire les fakenews ni les rumeurs tendancieuses, c'est pourquoi j'ai donné des instructions pour dénoncer les spéculateurs et les auteurs de ces rumeurs pour les traduire en justice». «Je voudrais dire toute ma gratitude et adresser mes remerciements aux fonctionnaires du secteur de la Santé, aux éléments de la Sûreté nationale et de la Protection civile, et aux citoyens bénévoles et associations civiles contribuant à la lutte contre la pandémie et à la prise en charge des personnes atteintes», poursuit le président de la République. Il a également présenté ses condoléances «aux familles des victimes, priant Dieu le Tout-Puissant de leur accorder Sa sainte miséricorde et de les accueillir en Son vaste paradis, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux malades dont la moitié a quitté les hôpitaux saine et sauve». «Notre vaillant peuple est un peuple qui a toujours su relever les défis, un peuple voué à sa patrie. Nous sortirons, grâce à Dieu, à notre solidarité et à notre discipline, victorieux de cette épreuve difficile», conclut le Président Tebboune.