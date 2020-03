FLN : Les mesures prises par le Chef de l’état saluées

«L'Algérie est confrontée, comme les autres pays, à une pandémie très grave, d'où la nécessité pour les Algériens d'unifier les rangs pour surmonter cette conjoncture difficile, en mobilisant les forces et en recouvrant la confiance en leur capacité de résilience», a souligné le même communiqué. Saluant les mesures importantes prises par le Président Tebboune pour faire face à ce virus, le FLN a tenu à rendre hommage aux voix qui se sont élevées, avec «sagesse et clairvoyance», pour appeler à «l'arrêt temporaire des marches, rassemblements et toute activité susceptible d'entamer la santé des citoyens», indique la même source.

Par ailleurs, le parti a rappelé que «le peuple algérien avait impressionné le monde par sa Glorieuse révolution, et continue à l'impressionner par le niveau de sa prise de conscience et le caractère pacifique de son élan civilisationnel».

«Grâce à une entente de principe avec son armée, le peuple algérien a pu préserver son État de l'effondrement», ajoute la même source. Le parti a appelé le peuple algérien à être de nouveau «l'artisan d'une Algérie nouvelle, forte aux plans économique et sécuritaire».