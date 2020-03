Commentaire : Solidarité, cohésion et discipline

L’effort est ainsi concentré sur la protection des populations, à travers, notamment, la mobilisation de tous les moyens matériels et humains dont dispose le pays. La préservation des vies humaines passe avant toute autre considération, tel est l’objectif essentiel et primordial des plus hautes autorités du pays. La phase actuelle impose discipline, solidarité et cohésion, outre un respect strict et scrupuleux des mesures décidées et un suivi rigoureux de la situation sur le terrain. C’est à ces conditions que sera garantie la réussite du plan mis en œuvre dans le cadre de l’empêchement de la propagation de l’épidémie. Les plus hautes autorités du pays et à leur tête le chef de l’État suivent de près l’évolution de la situation et agissent en conséquence.

D’importantes décisions ont été prises par le Président Tebboune, notamment la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités, l’interdiction des rassemblements et des marches quelles que soient leur forme et leur nature, la suspension de la prière du vendredi et des prières collectives et fermeture des mosquées, la fermeture de toutes les frontières terrestres avec les pays voisins et l’arrêt provisoire des dessertes aérienne et maritimes avec certains pays et la lutte contre spéculateurs. Cette stratégie s’appuie sur des données scientifiques et des avis du corps médical. Les institutions nationales sont engagées solidairement dans ce combat pour gagner la bataille de la santé publique. Le gouvernement, à travers ses membres et ses démembrements locaux, assure un suivi permanent sur terrain et en répondant à toutes les préoccupations des citoyens. Ainsi, c’est tout l’État qui est engagé dans cette bataille, par l’action, l’engagement et la sensibilisation. L’heure est à la mobilisation générale et à la vigilance, pour passer cette phase délicate.

La lutte contre cette épidémie est l’affaire de tous : l’État, la collectivité, les citoyens, les médias, la société civile et le mouvement associatif. Chacun a une part de responsabilité dans cette lutte.

Dès l’apparition de cette épidémie, le gouvernement a pris les devants en adoptant les décisions idoines face au fléau. Cette riposte multidimensionnelle et multisectorielle est accompagnée par une stratégie de communication, pour informer, expliquer et sensibiliser les citoyens sur tout ce qui concerne cette épidémie. Néanmoins, la clé de la victoire contre le COVID-19 réside dans la coopération, la solidarité, la cohésion et la discipline des citoyens, à travers particulièrement le respect des décisions prises et des mesures de prévention. Ce n’est qu’à ce prix qu’il sera possible de dépasser cette situation délicate et cette épidémie grave, dont les conséquences sont tragiques sur l’ensemble de la planète.

M. Oumalek