Le président du Conseil national de l’ordre des médecins Mohamed Bekkat Berkani : «Les Algériens doivent comprendre que c’est sérieux»

Les douze mesures annoncées, mardi soir, par le chef de l’État pour lutter contre la propagation du coronavirus, ont été vivement saluées, hier, par M. Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil national de l’ordre des médecins. Ce même responsable, qui s’exprimait à la radio Chaîne III, a également considéré que cela vient pour «déclencher un mouvement de prévention général».

Dans un langage loin de tout alarmisme, le médecin a déclaré que «les Algériens voient la gravité dans les pays autrement plus outillés dans le monde. Il s’agit d’une pandémie mondiale qui n’épargnera aucun pays». Aussi et tout en relevant le fait que dans notre pays, cette épidémie commence à peine puisque nous n’enregistrons que quelques dizaines de cas actuellement, il fera remarquer qu’«il faut s’attendre néanmoins à plusieurs autres». C’est pourquoi l’invité de la radio estime qu’il est temps, maintenant, de «déclencher un mouvement de prévention général», pour faire face au coronavirus, en l’absence de traitement et de vaccin. M. Mohamed Bekkat Berkani insiste : «Les Algériens doivent comprendre que c’est sérieux.»

Il faut dire que tout au long de l’émission, il n’a eu de cesse de souligner l’impératif de «communiquer, dire la vérité et adopter les mesures d’hygiène individuelles nécessaires». Comme cela a été mis en exergue par le président de la République, tous les scientifiques sont unanimes quant au fait qu’il n’y a pas de traitement ou de vaccin. «Il faut que les citoyens comprennent que nous devons absolument mettre l’accent de façon quotidienne sur les dispositions de prévention avant d’arriver aux solutions extrêmes», soutient M. Bekkat. Sur l’éventuel recours au confinement, il dit : «J’espère que nous n’arriverons pas au confinement, mais cette étape est parfaitement envisageable.» Il s’agit, soutient-il, de «casser la circulation du virus par des mesures préventives». Outre les bons gestes à saluer observés à travers le territoire national, M. Bekkat Berkani évoque aussi le rôle important qu’ont à jouer les membres de la société civile. Il affirme avoir été «agréablement surpris de voir une mobilisation des associations représentatives pour sensibiliser les citoyens et relayer certaines décisions, notamment celles relatives à l’interdiction des regroupements pour être efficaces sur le terrain. Les réseaux sociaux sont également mis à profit dans cet effort de sensibilisation pour toucher le maximum de citoyens quant au danger du virus et à la manière de s’en prémunir à travers la prévention». En somme, il s’agit de faire appel au «sentiment national» pour faire face à ce virus, en recourant à la communication la plus large. Concernant l’utilité du port des bavettes et des gants par les citoyens en général, il note qu’ils sont très importants pour le personnel médical et pour les personnes malades. «Mais, pour le reste de la population, c’est une question de culture, et ce n’est pas nécessaire à 100%», a-t-il affirmé.

Soraya Guemmouri