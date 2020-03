Skikda : 36 brigades sur le terrain

Trente-six brigades ont été mobilisées à Skikda par la direction de wilaya du commerce pour contrôler les pratiques commerciales et lutter contre la spéculation et la hausse injustifiée des prix des produits alimentaires, a indiqué hier, le directeur du commerce Abdellatif Aïchaoui. Ces brigades agiront à travers les 38 communes de la wilaya pour éviter les hausses des prix et la spéculation sur les produits alimentaires de large consommation en cette période exceptionnelle de l’épidémie mondiale au coronavirus Covid-19, a souligné le même responsable qui a affirmé que 27 autres brigades assureront la répression des fraudes.

Concernant la semoule de blé dur objet d’une augmentation de la demande ces derniers jours, le même cadre a indiqué qu’effectivement, une pénurie de cette semoule a été constatée dans les commerces et cette situation sera «rattrapée» arguant que «la wilaya de Skikda produit quotidiennement 1.125 quintaux tandis que le besoin quotidien de la wilaya ne dépasse pas les 1.000 quintaux». Il a en outre attribué la pénurie au rush des consommateurs pour l’achat de ce produit.

Tous les autres produits alimentaires dont la farine, l’huile, le sucre, les pâtes et le lait sont disponibles en quantités suffisantes et l’ensemble des unités de production fonctionnent «normalement», a ajouté M. Aïchaoui qui a précisé que 112.000 litres de lait de 8 laiteries locales ainsi que d’Annaba et Constantine sont chaque jour distribués à Skikda. Le directeur du commerce a invité les citoyens à acheter modérément les produits dont ils ont besoin et éviter le stockage pour faire barrage aux spéculateurs.

Des actions de sensibilisation invitant les cafés et restaurants à utiliser gobelets, cuillères et assiettes jetables ont été menées par la direction du commerce pour prévenir la propagation du Covid-19, a fait savoir le même responsable. Un arrêté de wilaya a imposé hier la fermeture des salles de fêtes, des thermes, des salles de jeu, des cybercafes, les crèches, les structures privées de formation professionnelle, les boîtes de nuit et les établissements d’accueil de public.