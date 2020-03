Oran : Lutte contre la spéculation

«Ce dispositif de lutte contre la spéculation des prix des produits de large consommation a été renforcé aussi bien au niveau des marchés de gros que ceux de détails, pour faire face à la flambée des prix injustifiée sur les marchés», a indiqué à l’APS, Fayçal Ettayeb. Cette opération de contrôle qui intervient dans un contexte très particulier marqué par l’épidémie du coronavirus (Covid-19) vise à lutter contre la spéculation et à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs, a assuré le même responsable, précisant que des sanctions seront prises à l’encontre des contrevenants comme la fermeture du commerce, la saisie des produits incriminés et la poursuite judiciaire. Une sortie sur le terrain a été effectuée, hier, au niveau du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma. Elle a permis de constater que la pomme de terre a été cédée à 95 DA le kilogramme en gros pour être écoulée ensuite à 135 DA le kilo alors que la veille, elle a été vendue à 50 DA/le kg sur le marché de détails.

Selon le même responsable, les brigades des pratiques commerciales des directions de commerce de la région Ouest sont à pied d’œuvre pour inspecter les aires de stockage et les entrepôts et veiller au respect de non-rétention de stocks notamment de la pomme de terre. La direction régionale du commerce d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Aïn Témouchent, rappelle-t-on.