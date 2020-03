Médéa : de la semoule impropre à la consommation saisie

Une quantité de semoule «impropre» à la consommation a été saisie, mercredi, par les éléments de la gendarmerie de Médéa, dans deux dépôts situés dans un quartier du centre-ville de Médéa, a indiqué un communiqué du groupement de gendarmerie.

Des dizaines de sacs de semoule, dont la date de consommation est arrivée à expiration, depuis plusieurs jours, que le commerçant «indélicat» s’apprêtait à mettre sur le marché, en dépit de sa dangerosité, a été découverte dans les dépôt appartenant à ce dernier, a indiqué la gendarmerie nationale.

Des sacs d’emballage en plastics et des tamis, utilisés pour débarrasser la semoule de résidus d’insectes et de rongeurs, avant de la remplir dans un autre emballage et tromper ainsi le consommateur, a-t-on noté.

Cette opération, menée conjointement avec une brigade de contrôle de la direction locale du commerce, a permis la saisie de pas moins de 150 quintaux de semoules périmée qui ont été, aussitôt, vers une décharge pour destruction, conclu le même communiqué.