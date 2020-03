Les réseaux de contrebande des accessoires de prévention traqués : saisie de lots de bavettes et de gants

Des jeunes se sont rués sur les pharmacies à travers tout le pays pour acquérir de grandes quantités de ces produits, ont provoqué une pénurie. Cela n'a pas touché seulement ces accessoires de prévention, mais bien d'autres produits d’hygiène tels que les gants sanitaires qui ne sont plus disponibles dans de nombreuses pharmacies de la capitale à cause de la spéculation et de la contrebande. Ces équipements sont exportés illégalement vers la Tunisie.

Profitant de la pandémie du Coronavirus, les contrebandiers ont mis le paquet pour inonder le marché noir et, du coup, propager la spéculation et la pénurie sur les produits de première nécessité sur le marché national, notamment la semoule et la farine ainsi que les bavettes et les gants chirurgicaux. Les barons de contrebande ont adapté leur trafic à la situation de crise notamment la pandémie du Coronavirus. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de surveillance, toutefois, permis aux éléments des différents services de sécurité de déjouer, ces dernières 24h, plusieurs tentatives de contrebande de produits de large consommation ainsi que des équipements médicaux.

Les éléments de la division des douanes, au niveau du poste frontalier Taleb-Larbi à El Oued, ont mis en échec une tentative de contrebande de 1.000 gants médicaux et 180 bavettes en possession d’un voyageur tunisien.

Selon la direction générale des Douanes, le mis en cause s’apprêtait à sortir du territoire national via le poste frontalier. La vigilance des douaniers a permis de «découvrir la marchandise bien dissimulée pour être introduite en Tunisie et sans aucun contrôle sanitaire, dans le but d’être commercialisées à des prix exorbitants». Les Douanes ont multiplié les coups de filets contre l’exportation par contrebande de médicaments et accessoires de précaution à travers le renforcement du travail du renseignement et le contrôle au niveau des postes frontaliers notamment, a-t-on assuré à la DGDA.

Durant la même journée, les gendarmes du groupement territorial de Sétif ont interpellé, lors d’un point de contrôle dressé sur la RN5, reliant Sétif à Bordj-Bou-Arreridj, une personne âgée de 35 ans, demeurant à El-Eulma, qui transportait à bord d’un véhicule une quantité de 4.850 bavettes médicales de marque étrangère dont la date de péremption a expiré. Selon la cellule de communication du Commandement de la GN, une enquête a été ouverte afin d’identifier le fournisseur et le réseau de contrebande de bavettes médicales.

Dans cet ordre d’idées, les unités de la sécurité routière et les GGF ont été appelés à plus de vigilance pour déjouer toute tentative de contrebande de produits à large consommation, à travers le renforcement du contrôle routier et l’intensification des embuscades au niveau de la bande frontalière comme mesures préventives, selon la GN.

Semoule et farine :

la spéculation à l’origine de la hausse des prix

Par ailleurs, les services de police de la wilaya de Médéa, ont mis la main sur un dépôt d’aliments pour bétail et ont saisi une quantité de 150 quintaux de farine destinés au marché noir. Selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Médéa, dans le cadre de la lutte contre la spéculation des prix des produits alimentaires qui connait une large consommation ,dans le contexte actuel, les services de police en coordination avec les services de commerce ont mené une descente à l’entrepôt. L’enquête préliminaire a fait ressortir que le commerçant spécialisé dans la vente d’aliments pour bétails, ne possède pas un registre de commerce pour la vente de farine et les secs. «Le mis en cause a profité de la situation de crise à cause du Coronavirus pour revendre la farine avec des prix exorbitants», souligne-t-on. Le prix d’un kilogramme de farine est passé de 60 DA à 80 DA dans les superettes avant que ce produit ne disparaisse des étals des différentes supérettes. Les services de sécurité ont renforcé le dispositif de lutte contre la contrebande en prévision de l’explosion du phénomène, dans le contexte sanitaire marqué par la propagation du Coronavirus. «Notre mission s’inscrit dans le cadre de la protection de la santé publique et l’économie nationale à travers l’intensification des patrouilles et descentes dans les entrepôts suspects notamment», a indiqué un officier supérieur à la DGSN.

Neila Benrahal