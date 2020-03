Ministère du Commerce : signaler tout dépassement ou pratiques illégales

Le ministère du Commerce a appelé, hier, les citoyens à signaler tout dépassement ou pratiques illégales des commerçants qui profitent de la situation engendrée par l'épidémie du coronavirus pour provoquer une pénurie de produits consommables et augmenter leurs prix, indique un communiqué du ministère. «Le ministère du Commerce informe les citoyens que les numéros des directions régionales du Commerce ont été mis à leur disposition en vue de signaler les pratiques illégales et les dépassements de certains commerçants visant à prendre le monopole et créer une pénurie dans le marché dans l'objectif de faire augmenter les prix des produits et ce afin de permettre aux équipes de contrôle relevant du ministère d'intervenir dans l'immédiat», note le communiqué. Cette mesure intervient dans le cadre de l'application des instructions du président de la République relatives à la lutte contre et à la dénonciation de toute pratique illégale et douteuse de certains commerçants dans l'objectif de prendre le monopole sur les produits essentiels et de saisir l'occasion pour spéculer sur leurs prix à même de réaliser des gains supplémentaires et de porter atteinte au pouvoir d'achat des citoyens lors de cette conjoncture sensible que traverse notre pays en vue de la lutte contre le coronavirus, ajoute la source. Le ministère du Commerce a adressé les instructions nécessaires aux directions régionales du Commerce pour ouvrir leurs portes face aux citoyens et mettre leurs sites électroniques et leurs téléphones à la dispositions de ces derniers en vue de leur permettre de signaler toute pratique douteuse ou illégale de certains commerçants qui profitent de la conjoncture actuelle du pays pour créer une pénurie dans le marché et augmenter les prix des produits essentiels et les fournitures des citoyens.

Il s'agit de neuf directions régionales

de Commerce, à savoir Alger

(Tél. : 0771.57.18.82), Blida (Tél. : 0773.61.53.68), Sétif (Tél. : 036.82.98.04), Annaba (Tél. : 038.45.42.74), Batna (Tél. : 033.81.27.38), Oran (Tél. : 0556.54.17.00), Saida (Tél. : 0551.30.91.56),

Ouargla (Tél. : 0664.77.47.36)

et Bechar (Tél. : 049.23.85.38),

conclut le communiqué.