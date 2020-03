Hausse des produits alimentaires : Les spéculateurs entrent en scène

Le comportement du citoyen et son manque de civisme en pareille circonstance aidant, les «vampires» du marché n’ont pas trouvé mieux que d’augmenter les prix à des niveaux hors normes, notamment en ce qui concerne les produits de base.

Le prix de la pomme de terre a ainsi augmenté de 100%, par endroits, passant de 50 dinars à 80 et 90 dinars au niveau des marchés de gros, pour atteindre 100 dinars, au détail.

Le prix de la tomate est passé de 100 dinars à 120 dinars, celui de la carotte de 60 à 80 DA, la courgette de 80 à 120 dinars, de l’oignon sec, de 50 et 60 à 70 DA et le navet, de 60 et 70 à 100 dinars, soit des majorations de 20 dinars en moyenne. Par contre, le segment des fruits est resté stable. Faisant fi de la réglementation, et de la morale qui devrait prévaloir en de telles circonstances, ces individus sans scrupules ont recouru à des augmentations drastiques des prix, faisant fi des menaces brandies par le ministre du Commerce et des orientations du chef de l’Etat qui a annoncé, dans son discours à la nation, des «mesures fermes contre les personnes impliquées dans la spéculation qui concerne actuellement, certains produits alimentaires».

Le chef de l’Etat a insisté sur «la lutte et la dénonciation des spéculateurs qui exploitent, sans scrupules, l'état de panique générale pour stocker les produits de base dans le but de susciter une pénurie et augmenter les prix». Le ministre du Commerce, M. Kamel Rezig, a pour sa part ouvertement accusé, sur sa page Facebook, les auteurs de telles pratiques qui nuisent à l’activité, tout en exprimant l’engagement et la détermination de son département à combattre cette catégorie de commerçants. Il invite, à l’occasion, l’ensemble des services et institutions concernés par le contrôle à opérer sur le terrain dans le cadre d’une campagne nationale à l’effet de sanctionner les mis en cause et appliquer les mesures qui s’imposent, conformément à la loi. En effet, même si le marché est bien approvisionné, ce qui suppose une régulation par la disponibilité, il s’avère que cette situation ne peut, à elle seule, dissuader les spéculateurs et contrer ce phénomène. Cette pratique spéculative et opportuniste constitue, dans ce contexte, un crime économique et social. Par conséquent, si des mesures coercitives s’imposent, il n’en demeure pas moins que nous sommes, également, tous interpellés, en tant que consommateurs, à agir pour combattre de tels comportements en évitant, par exemple, le stockage des produits alimentaires et une attitude irrationnelle.

