Gare routière du Caroubier à Alger : «Nous sommes sur le pied de guerre»

A l’entrée de l’imposante bâtisse, nous avons constaté que l’affluence avait sensiblement baissé et que les voyageurs présents portaient pour la plupart des masques et des gants. Nous avons recueilli les propos du directeur général de Sogral, Azzedine Bouchhida, qui considère l’entreprise qu’il dirige comme un des maillons de la chaîne de prévention et de sensibilisation pour limiter la propagation du virus.

«Depuis l’apparition de la maladie nous avons pris l’ensemble des précautions pour assurer la protection sanitaire des voyageurs, de nos travailleurs et de la population», a-t-il déclaré, précisant que la gare du Caroubier possède une direction centrale de la prévention dotée des moyens pour lutter contre le Covid-19 «Sogral a largement distribué des gants, des masques et mis en place un plan d’action à la gare centrale du Caroubier.

Nous avons mis en place un nouveau plan de circulation à l’intérieur de la structure et nous avons fermé plusieurs accès à la gare. Nous avons également réduit le nombre de chaises à l’intérieur de la gare routière pour éviter les contacts entre passagers. Dans un second temps, nous avons procédé à la désinfection de l’ensemble des gares routières du pays et nous continuerons cette opération tant que le virus sévit», informe-t-il. M. Bouchhida a révélé que plusieurs gares routières viennent d’être approvisionnées en appareils sophistiqués permettant de mesurer la température des voyageurs. «Nous avons en permanence deux médecins spécialisés au niveau de la gare routière ainsi qu’une infirmerie, sachant que la gare du Caroubier reçoit en moyenne de 22.000 à 30.000 personnes par jour», a-t-il souligné. S’agissant du transport inter-wilayas, le DG a précisé que ces liaisons continuent jusqu'à nouvel ordre, ajoutant qu’il a observé une prise de conscience des dangers du coronavirus auprès des passagers. Poursuivant notre virée à l’intérieur de la gare routière, nous avons pu recueillir quelques témoignages de voyageurs. Azzedine, 30 ans, militaire en permission, attend son bus pour Khenchela d’où il est originaire. Mettant à profit son temps d’attente, il a indiqué que dès la propagation du coronavirus, il a pris les précautions nécessaires. «J’ai eu une petite appréhension lorsque je suis entré dans l’enceinte de la gare. Cependant, j’ai vite été rassuré lorsque j’ai vu que beaucoup de citoyens ont adopté les règles barrières», a-t-il soutenu. A quelques mètres de là, une famille s’apprête à embarquer pour El-Oued. Les parents accompagnés de leur petite fille, portant des masques, ont exprimé une certaine crainte d’être contaminés.

Sami Kaidi