lutte contre le Coronavirus

Air Algérie, a annoncé hier la suspension de tous ses vols internationaux depuis hier, selon communiqué de la société. «Air Algérie informe son aimable clientèle de la suspension de tous ses vols internationaux à partir de mercredi 18 mars 2020 jusqu'à nouvel ordre», a-t-elle précisé. Cette décision est prise dans le sillage des mesures préventives en raison de la propagation du nouveau coronavirus. Auparavant, Air Algérie avait décidé de réduire ou suspendre ses vols de et vers plusieurs destinations internationales, à savoir : la Chine, l'Arabie saoudite, le Maroc, la France, l'Italie et l'Espagne. Lundi, le gouvernement avait décidé de suspendre, temporairement, toutes les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes entre l’Algérie et plusieurs régions du monde qui connaissent la propagation de la pandémie de coronavirus.

Il s'agit notamment des vols de et vers la Tunisie, l'Egypte, les Emirats arabes unis, Qatar, Jordanie, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina-Faso, ainsi que les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes à destination ou en provenance de l'Europe. Air Algérie, avait toutefois, rassuré sa clientèle impactée par ces décisions de la possibilité de rembourser les billets (déjà achetés) jusqu'à la fin de l'année en cours, soulignant qu'aucun déplacement immédiat au niveau des points de vente n'est nécessaire.

Un vol de rapatriement depuis l’Égypte

Ces suspensions de vols avaient été, toutefois, accompagnées de plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants algériens établis dans les pays concernés. D'ailleurs, Air Algérie a informé sa clientèle de la programmation d'un vol de rapatriement au départ du Caire (Egypte) vers l'Algérie hier à 21h (heure égyptienne), appelant les passagers à se présenter à l'aéroport du Caire 4h avant le décollage.

La majorité des citoyens, notamment les usagers des réseaux sociaux, ont accueilli favorablement les mesures prises concernant la suspension momentanée de toutes les dessertes aériennes et maritimes, et ce, pour contenir l'expansion de la pandémie au niveau national.