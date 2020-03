Sonatrach : Pas d’impact sur le rythme d’activité

Il évoque un «fonctionnement normal» de toutes les filières du groupe, en amont comme en aval. Mieux, même en ces temps de pandémie, la compagnie demeure très active sur des partenariats avec d’autres multinationales.

Le dernier en date porte sur le mémorandum d’entente signé lundi passé avec la major pétrolière américaine Chevron, en vue de la consolidation des relations de partenariat dans les segments de l’industrie pétrolière et gazière. Sonatrach et Chevron envisagent en effet d’établir des relations plus étroites à même de mieux exploiter les opportunités d’exploration, de développement et d’exploitation dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant d’hydrocarbures.

Sonatrach entretient également des relations tout aussi étroites avec le groupe italien Eni. A ce titre, et dans le cadre du contrat d’association qui lie les deux groupes énergétiques, un accord a été signé le 9 mars dernier portant commercialisation de quantités de gaz sec issu du périmètre de Zemoul El Kbar, dans la région de Ouargla. La production annuelle de gaz commercialisée est d’environ 500 millions de m3 et cela jusqu’à l’année 2042, avait informé Sonatrach dans un récent communiqué. Sur un autre volet, notre interlocuteur indique que pour faire face à la propagation du virus corona, les mesures de précaution et de prévention adoptées par Sonatrach sont des plus draconiennes en matière d’hygiène collective et individuelle.

Il évoquera, en ce sens, les notes d’information actualisées au quotidien, en fonction de l’évolution de la situation surveillée de près au niveau des cellules de crise installées au sein de l’ensemble des unités de production et d’exploitation et agissant en étroite coordination avec le comité de veille mis en place à la direction générale de l’entreprise. Placé sous l’autorité du PDG, ce comité est composé notamment des responsables des départements des ressources humaines, affaires sociales, hygiène, sécurité et environnement et communication. Une batterie de mesures actualisées est décidée au quotidien pour maintenir un niveau de prévention des plus élevés et protéger les 55.000 employés de Sonatrach du risque de propagation du coronavirus.

«La sensibilisation est érigée en action permanente au sein du groupe», affirme notre interlocuteur, expliquant que l’ensemble des moyens technologiques de diffusion de l’information dont dispose le groupe, à commencer par son portail Intranet, jusqu’aux outils électroniques d’affichage, seront mis à contribution. «En application des décisions du président de la République portant sur le renforcement des mesures préventives contre le coronavirus, la direction générale a aussi procédé à la suspension de toutes activités pédagogiques en sein de l’ensemble des établissements de formation de l’entreprise», a-t-il fait savoir. Les activités de tous les jardins d’enfants ainsi que celles de toutes les structures de sport et de loisirs dépendant de Sonatrach sont aussi suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Karim Aoudia