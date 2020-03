Lutte contre le Coronavirus

À Sétif, la lutte contre la propagation du coronavirus est marquée par la mobilisation d’importants moyens humains et matériels, à travers l’ensemble des communes. Le mouvement associatif et la société civile s'impliquent.

Au lendemain du discours du chef de l’État, les membres de quarante associations se sont déplacés vers les zones rurales à l’effet d’y mener une campagne de sensibilisation. Filles et garçons se sont rendus à bord des 20 bus vers les zones montagneuses du sud et du nord de la wilaya, pour expliquer l’impact d’un tel phénomène et sensibiliser les citoyens aux gestes simples permettant d'éviter la propagation de ce virus dans une wilaya. Distribution d’affiches, de flyers et démonstrations sont mis en œuvre et les jeunes font du porte-à-porte. «Nous avons initié ces caravanes suite aux instructions du président de la République à l’effet de lutter contre la propagation de ce virus, et nous sommes satisfaits de l’adhésion de toutes ces associations actives, ces paramédicaux et médecins pour sensibilise le citoyen. Nous avons insisté sur le volet inhérent à la prévention et ne laisser aucun foyer en marge de cette dynamique», relève Mohamed Belkateb, le wali de Sétif, au départ de ces caravanes. Pour sa part, Dahan Abdelhakim, directeur de la santé et de la population souligne que «depuis l’avènement de cette pandémie, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour parer à la propagation. Actuellement, nous enregistrons deux cas suspects pris en charge au service des maladies infectieuses d’un EPH et nous attendons les résultats d'un laboratoire de référence».

F. Zoghbi

Tizi Ouzou

Comités de villages et associations s’impliquent

Une vaste campagne de désinfection des lieux publics est en cours à travers les villages de Tizi Ouzou. Conscients que la prévention est le moyen le plus efficace contre la propagation, les comités de villages et le mouvement associatif, en collaboration avec les collectivités locales, ont initié d’intenses campagnes de nettoyage et de désinfection. Des groupes de jeunes portant des gants, masques et combinaisons de protection sillonnent les quartiers et autres espaces publics à l’effet de les désinfecter et de sensibiliser les villageois sur l’impératif de se conformer strictement aux mesures de prévention : limitation au maximum des déplacements, des regroupements et accolades. À Bouzeguène, un groupe de jeunes a réussi la désinfection de 85 % du village et mené une campagne de porte-à-porte à destination des personnes âgées. Une campagne similaire a été menée à Aït Aïllem, dans la commune d’Aït Bouadou, où deux cas positifs ont été enregistrés. Les espaces publics, les fontaines et les alentours des écoles et autres établissements publics ont été désinfectés par des produits stérilisants. Ce village a enregistré avant-hier un deuxième cas de contamination. Il s’agit de la conjointe d'une personne admise le 11 mars dernier en isolement au CHU Nédir-Mohamed. À Maâtkas, les habitants se sont également mobilisés pour désinfecter les lieux publics, notamment les gares et stations de transport de voyageurs. Plusieurs cafés et restaurants ont cessé leur activité. Tizi Ouzou a enregistré hier un 5e cas positif. Il s’agit, selon un communiqué du CHU, d’un sujet masculin âgé de 35 ans, rentré de France.

Bel. Adrar