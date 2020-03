Dans la LUCARNE : Des jeunes harrachis délaissés

Ce qui serait en soi plus ou moins acceptable, mais on ne doit pas l’avaliser du fait que les jeunes sont l’avenir incontestable d’une formation et ce quels que soient son niveau et son statut. Il est certain que chez nous, les clubs, depuis l’adoption du système professionnel, ne se penchent pas trop sur les petites catégories considérées comme la «dernière» roue de la charrette.

Et c’est vraiment navrant de constater que rien n’a évolué et ce malgré nos jeunes espoirs, très talentueux. Ce qui met hors de ses gonds le commun des mortels c’est cette histoire des jeunes joueurs de l’USMH -catégorie U19- qui devaient jouer un match de coupe à Aïn Oussera, mais qui n’avaient aucun sou pour faire le déplacement.

Selon le chauffeur qui a emmené l’équipe, il était entendu que l’équipe d’Aïn Oussera prendrait en charge leur hébergement, mais aussi la restauration. En fin de compte, les Harrachis ont été livrés à eux-mêmes. Le chauffeur a mis la main à sa poche ainsi que quelques jeunes joueurs pour qu’ils puissent payer des «sandwichs-frites». C’est inadmissible de vivre une telle situation pour ces jeunes sportifs pétris de qualité ; ils ne méritent pas une telle méprise pour ne pas dire «abandon».

On ne peut ignorer des jeunes qui font tout pour honorer leur club. Ce qui rend les choses encore plus graves, c’est qu’il n’y avait aucun dirigeant avec ces jeunes joueurs. Qu’est-ce qui se passe à

Harrach ? Les observateurs sont «stomaqués» face à une absence totale des dirigeants du club. Pourtant, l’USMH était connu pour être un club formateur. A-t-il changé de politique ? La question, reste posée.

Hamid Gharbi