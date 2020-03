Ligue 1 : Après le gel des compétitions Les clubs dans l’embarras

De son coté, la Fédération algérienne de football a adressé une correspondance aux différentes ligues amateurs leur demandant de suspendre leurs compétitions. Par ailleurs, la Direction technique nationale, dans un communiqué, a recommandé aux clubs professionnels, mais aussi ceux des paliers inférieurs,

d’établir des fiches de programme d'entraînement individuel pour leurs joueurs respectifs, ceci pour les maintenir en forme pendant cette trêve imposée, à défaut des entrainement collectifs qui ont été suspendus aussi. Cela consiste, de manière générale, à établir un programme pour chaque joueur en fonction de sa forme actuelle, de sa morphologie et de ses capacités physiques, mais aussi de son poste sur le terrain. L’entraînement spécifique pour un gardien de but, un attaquant, un défenseur ou un milieu de terrain n'est pas le même. Il reste huit rencontres de championnat. Le but est surtout de préserver la forme des joueurs plus ou moins intacte en attendant la reprise de la compétition. Il s'agit donc de maintenir et non pas de développer les capacités et les qualités des joueurs, comme cela se fait en début de saison avec le travail combiné ou séparé de force, de vitesse, d'endurance et de résistance. Cette mesure d'urgence prônée par la DTN est, pour plusieurs raisons, incohérente avec la réalité du terrain. À l'exception de quelques clubs de l'élite, les autres formations, notamment amateurs, n'ont pas les moyens d'appliquer ce genre de programme. Avec la fermeture des salles de sports, et sachant qu'on se dirige vers un confinement strict, le joueur ne peut s’entraîner que chez lui. Hors, très rares sont les joueurs qui disposent de salle de sports à domicile ou à la limite de matériel adéquat, comme des vélos elliptiques, des tapis de course et de marche. Par ailleurs, le joueur à besoin d'au moins vingt mètres carré pour effectuer de petits exercices avec ballon, nécessaires pour absorber la tension psychique de fin de saison et la préservation de ses capacités et qualités techniques. Le jonglage, les passes, les tirs et les trots avec ballon sont nécessaires, même si cela ne remplace pas la compétition. Par ailleurs, tous les clubs ne disposent pas des gilet doté de système de suivi GPS, permettant aux différents staffs techniques d'effectuer les contrôles nécessaires sur leur joueurs. Ceci sans parler de l'hygiène de vie et du régime alimentaire. Un autre aspect important, le travail technico-tactique collectif, nécessaire à la cohésion et aux automatismes fera défaut. Enfin, ce genre de programme ne peut pas durer dans le temps. Au-delà de deux ou trois semaines au maximum, c'est toute la préparation physique, avec tous ses aspects, qui doit être reprise du début. Désormais, cette situation qui va certainement se prolonger dans le temps met les clubs dans l'embarras. Faute de données précises sur la date de reprise des compétitions, et aussi de moyens, les clubs ne savent pas comment gérer cette période imposée. C'est aussi le cas pour la FAF et la LFP, qui hésitent à prendre des décisions pour l'annulation ou le report des différents championnats.

Redha M.