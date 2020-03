GRAND ANGLE : Les ingérences, écueil à la paix

Au Yémen, c’est depuis 2015, date de l’intervention de la coalition internationale menée par l’Arabie saoudite que la situation s’est particulièrement corsée. Nés dans le sillage du mouvement du Printemps arabe qui a ébranlé la région, ces conflits durent. Pis encore, ils ne semblent pas être prêts de cesser, pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé. D’intenses efforts diplomatiques menés le plus souvent sous l’égide de l’ONU par des organisations régionales ou tout simplement par des pays voisins sont déployés, mais en vain. Les émissaires onusiens nommés par le SG de l’ONU en vue d’engager les pourparlers politiques entre les belligérants ont jeté l’éponge, les uns après les autres, découragés par le refus des protagonistes locaux de donner suite à leurs engagements de s’en remettre à la voie pacifique pour régler leurs différends. Pourtant, faut-il souligner, bien plus encore que l’entêtement des acteurs locaux, c’est surtout les nombreuses interférences étrangères qui posent problème et sabordent les efforts de médiation. En Syrie, en Libye et au Yémen, aucun des Envoyés spéciaux n’a pu franchir cet obstacle. Et tous ont été obligés de rendre le tablier au bout de quelques années d’intenses efforts. Le dernier en date est Ghassan Salamé qui a invoqué des «raisons de santé» pour expliquer sa décision. Mais pour les initiés, il ne fait aucun doute que la vraie raison est ailleurs. Elle se trouve dans ces nombreuses interférences étrangères dans le conflit libyen qui ont fait, qu’à chaque fois qu’un progrès est enregistré, il est sabordé par une tierce partie qui n’a aucun intérêt à ce que les Libyens se réconcilient et mettent un terme à leur conflit. Sur son compte Twitter, Ghassan Salamé dit avoir «essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère» dans ce pays. C’est dire que son successeur sera sans nul doute confronté à la même situation et que ses compétences de médiateur qu’il mettra au service de la recherche d’une solution durable et définitive s’en trouveront annihilées par les ingérences d’autres acteurs que les Libyens. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a déploré récemment la durée et la nature «horrible» du conflit, «preuve d'un échec collectif de la diplomatie». Le diplomate norvégien, qui a pris ses fonctions en janvier 2019, est le quatrième médiateur de l’ONU depuis le déclenchement du conflit. Lui n’a pas encore jeté l’éponge. Mais combien de temps va-t-il encore résister ?

Nadia K.